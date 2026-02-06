Sáng 6/2, ca phẫu thuật điều trị chấn thương cho tiền vệ Nguyễn Thái Sơn được thực hiện thành công tại một bệnh viện ở TP.HCM. Người trực tiếp phụ trách là BS Phạm Quốc Hùng – chuyên gia về chấn thương chỉnh hình và y học thể thao.

Trước đó, Thái Sơn gặp chấn thương chỉ sau khoảng 10 phút thi đấu ở trận Ninh Bình làm khách trên sân của CAHN tại vòng 12 LPBank V-League 2025/26. Qua kiểm tra, cầu thủ quê Thanh Hóa bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước gối phải, rách sụn chêm trong và sụn chêm ngoài. Chấn thương của anh cũng tương đối giống với người đồng đội Hiểu Minh ở U23 Việt Nam.

Thái Sơn phẫu thuật thành công, phải nghỉ 9 tháng. Ảnh: BS Phạm Quốc Hùng

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 1 tiếng 15 phút. BS Phạm Quốc Hùng cùng ê-kíp thực hiện kỹ thuật chuyên sâu để xử lý toàn diện các tổn thương: Tái tạo lại dây chằng chéo trước gối phải; Gia cố lại dây chằng trước ngoài (ALL) gối phải; Khâu bảo tồn cả sụn chêm trong và ngoài nhằm giữ tối đa cấu trúc giải phẫu tự nhiên, tạo điều kiện tốt nhất cho sự nghiệp thi đấu đỉnh cao sau này.

"Các chỉ số sinh tồn của Thái Sơn hiện tại rất ổn định, không có vấn đề phát sinh. Cầu thủ sẽ lưu lại bệnh viện khoảng 3 ngày để theo dõi hậu phẫu. Dự kiến, tiền vệ sinh năm 2003 cần khoảng 9 tháng để phục hồi trước khi chính thức trở lại sân cỏ", BS Hùng cho biết.

Ổ một diễn biến khác, tiền đạo Đình Bắc chỉ bị đau cơ, không gặp chấn thương nghiêm trọng. Trước đó, chân sút này vắng mặt trong trận CAHN thắng Tampines Rovers của Singapore 6-1, tại Cúp CLB Đông Nam Á.