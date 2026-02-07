Trở về sân nhà sau trận thua CAHN ở vòng 12 LPBank V-League, Ninh Bình có cơ hội đòi lại ngôi dẫn đầu khi tiếp HAGL. Đây là trận đấu mà Hoàng Đức và các đồng đội được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ.

Vấn đề của Ninh Bình là những sự vắng mặt cần có phương án thay thế. Thái Sơn dính chấn thương nặng vừa được tiến hành phẫu thuật, phải nghỉ 9 tháng. Dụng Quang Nho nhận thẻ đỏ, và đặc biệt là HLV Gerard Albadalejo bị cấm chỉ đạo do phản ứng thái quá với trọng tài ở trận đấu trước.

Ngoài ra, Ninh Bình cũng chịu áp lực nhất định khi phải đòi lại ngôi dẫn đầu BXH từ CAHN. Đội chủ nhà gần như sẽ dâng cao đội hình, chơi tấn công dồn ép đối thủ.

Nình Bình quyết đòi lại ngôi đầu BXH. Ảnh: S.N

Dù gặp không ít khó khăn, nhưng Ninh Bình vẫn ở thế cửa trên so với HAGL. Chỉ cần chơi đúng sức, đội bóng cố đô Hoa Lư có thể làm được điều mình cần là giành trọn 3 điểm.

Bên kia chiến tuyến, HAGL đặt mục tiêu trụ hạng ở mùa giải năm nay khi lực lượng chủ yếu là các cầu thủ trẻ. Ở vòng trước, đội bóng phố Núi đánh bại SHB Đà Nẵng, nên có tinh thần tốt.

Hành quân tới sân của Ninh Bình, HAGL làm tất cả để giành ít nhất 1 điểm. Đây là nhiệm vụ khó, nhưng trong bóng đá không nói trước được điều gì, và hãy chờ xem liệu đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi có gây được bất ngờ trước ứng cử viên vô địch V-League?

Ở hai trận đấu còn lại, Becamex TP.HCM tiếp đón PVF-CAND và Hà Nội gặp Hải Phòng. Các đội bóng đều thể hiện quyết tâm giành chiến thắng trước khi V-Legue bước vào đợt nghỉ Tết Nguyên đán.