Ninh Bình vẫn giữ được thành tích bất bại ở LPBank V-League sau 9 vòng đấu. Họ cũng đang giữ kỷ lục 33 trận không thua tính từ mùa giải trước.

Tuy nhiên, sau trận hòa Becamex TP.HCM ở vòng 9, đội bóng cố đô Hoa Lư hiện chỉ còn hơn CAHN 1 điểm, trong khi đá nhiều hơn 1 trận.

Điều này buộc Hoàng Đức và các đồng đội phải thận trọng hơn bởi họ có thể bị mất ngôi đầu bất cứ lúc nào. Trước các đối thủ yếu hơn, Ninh Bình không được phép mất điểm.

Ninh Bình chưa thua trận nào từ đầu giải. Ảnh: Ninh Bình FC

Đó là lý do mà ngay cả khi tiếp đón SLNA - một đội bóng có chất lượng trung bình tại V-League, Ninh Bình cũng phải chuẩn bị tốt nhất.

Ở trận đấu này, đội chủ nhà nhiều khả năng vắng mặt Thành Trung vì rách ống chân ở trận trước. Dù vậy, với những Đặng Văn Lâm, Geovane, Daniel, Hoàng Đức, Đức Chiến... Ninh Bình vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với SLNA.

Không bất ngờ nếu Ninh Bình chơi tấn công, còn SLNA buộc phải bố trí đội hình thấp, chơi phòng ngự phản công với mục tiêu giành 1 điểm. Sức ép với đội khách là rất lớn, và việc họ ngăn cản được Ninh Bình ghi bàn là một nhiệm vụ cực khó.