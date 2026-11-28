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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 8
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27/11 18:00
|Nam Định 0-0 Công An Hà Nội
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FPT Play
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Sông Lam Nghệ An 1-0 Ninh Binh
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FPT Play
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NGOAI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 12
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28/11 03:30
|Nottingham 3-2 Chelsea
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FPT Play
|VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 14
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28/11 03:00
|Levante 1-3 Racing Santander
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ON Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 13
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28/11 02:45
|Venezia 0-0 Bologna
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MyTV
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 11
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28/11 02:30
|Werder Bremen 3-3 M’gladbach
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 12
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28/11 02:45
|Brest 1-0 Paris FC
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 13
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27/11 19:15
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Al Kholood 2-1 Al Khaleej
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27/11 21:20
|Al Qadisiya 2-0 Al Fayha
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28/11 00:30
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Al Ittihad 1-0 Neom
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GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27 – PLAY OFF
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28/11 08:00
|Columbus Crew vs Inter Miami
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28/11 10:00
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Real Salt Lake vs Vancouver Whitecaps
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FIFA U17 WORLD CUP 2026 – VÒNG BẢNG
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27/11 20:00
|Colombia U17 0-1 Serbia U17
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FPT Play, MyTV
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Honduras U17 0-7 Nhật Bản U17
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FPT Play, MyTV
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27/11 21:00
|Costa Rica U17 0-3 Brazil U17
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FPT Play, MyTV
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Ireland U17 3-1 Tanzania U17
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FPT Play, MyTV
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27/11 22:00
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Algeria U17 1-0 CH Dominican U17
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FPT Play, MyTV
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Montenegro U17 0-1 Chile U17
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FPT Play, MyTV
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27/11 23:00
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Romania U17 3-1 Cameroon U17
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FPT Play, MyTV
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Venezuela U17 0-0 Mexico U17
|
FPT Play, MyTV
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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27/11 00:45
|Besiktas 2-1 H.Beer Sheva
|Celta Vigo 1-2 Bournemouth
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On Sports
|Dinamo Zagreb 0-2 Leverkusen
|
On Sports +
|Olympiacos 2-4 AC Milan
|
On Football
|Marseille 1-0 Levski Sofia
|
On Sports News
|
Salzburg 2-0 Ararat Armenia
|
Saint Gilloise 2-2 Lech Poznan
|
Viktoria Plzen 4-0 Benfica
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27/11 03:00
|Crystal Palace 2-1 Sociedad
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On Football
|
Ferencvarosi 0-0 Celje
|Juventus 4-1 Omonia Nicosia
|
On Sports
|
NEC Nijmegen 3-1 Rennes
|
OFI Crete 1-3 Anderlecht
|Lyon 0-0 Lillestrom
|
Torreense 1-2 Celtic
|
Sparta Praha 2-4 AZ Alkmaar
|
On Sports +
|Sunderland 1-1 Jagiellonia
|
On Sports News
|Hoffenheim 3-1 Sturm Graz
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AFC CHAMPIONS LEAGUE 2 2026/27 – VÒNG BẢNG
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26/11 17:00
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Gangwon 3-2 Kitchee
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Kuching City 3-0 Phnom Penh Crown
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Tampines 1-7 Shanghai Shenhua
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26/11 19:15
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Pathum United 0-3 Lion City
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Svay Rieng 2-0 Machida
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Tai Po 1-7 Adelaide United
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FIFA U17 WORLD CUP 2026 – VÒNG BẢNG
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26/11 20:00
|U17 Việt Nam 0-2 U17 Mali
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FPT Play, MyTV
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U17 New Zealand 0-6 U17 Bỉ
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FPT Play, MyTV
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26/11 21:00
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U17 Uzbekistan 1-3 U17 Italia
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FPT Play, MyTV
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U17 Jamaica 1-3 U17 Bờ Biển Ngà
|
FPT Play, MyTV
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26/11 22:00
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U17 Maroc 0-2 U17 Tây Ban Nha
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FPT Play, MyTV
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U17 Trung Quốc 8-0 U17 Fiji
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FPT Play, MyTV
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26/11 23:00
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U17 Tajikistan 1-1 U17 Senegal
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FPT Play, MyTV
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U17 Croatia 7-0 U17 Cuba
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FPT Play, MyTV
Độc giả dễ dàng tra cứu kết quả Ngoại hạng Anh, Champions League, Europa League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 cùng những giải đấu lớn như World Cup, EURO, Asian Cup và AFC Champions League.
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Thông tin được tổng hợp theo ngày, từng giải đấu, gồm tỷ số chung cuộc, kết quả hiệp một, cầu thủ ghi bàn và diễn biến nổi bật.
Bên cạnh đó, bảng xếp hạng bóng đá được cập nhật sau mỗi vòng, giúp độc giả theo sát cuộc đua vô địch, giành vé dự cúp châu Âu và trụ hạng.