Trận đấu giữa nữ Thái Lan và nữ Đài Loan (Trung Quốc) diễn ra với thế trận cân bằng và hấp dẫn. Hai đội liên tục tổ chức những pha tấn công về phía khung thành đối phương, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trong suốt 90 phút.

Nữ Thái Lan (áo xanh) chưa có điểm nào sau hai trận - Ảnh: FAT

Thái Lan chủ động sử dụng các cú sút xa nhằm tìm kiếm bàn thắng, nhưng những pha dứt điểm của đội bóng áo xanh chưa đủ độ chính xác để đánh bại thủ môn Đài Loan (Trung Quốc). Ở chiều ngược lại, đại diện Đông Á cũng có những cơ hội tốt hơn, nhưng hàng công chưa thể tận dụng thành công trong hiệp một.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn diễn ra giằng co khi hai đội liên tục ăn miếng trả miếng. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 77, khi Tanaka tung cú sút chân trái đầy uy lực từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Thái Lan, đưa Đài Loan (Trung Quốc) vượt lên dẫn trước 1-0.

Những phút cuối trận, Thái Lan nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ. Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) cũng không tận dụng thêm được các cơ hội để gia tăng cách biệt.

Các cô gái Thái Lan chờ trận đấu quyết định với tuyển nữ Việt Nam vào ngày 21/9 tới - Ảnh: FAT

Thất bại này khiến Thái Lan chưa thể giành điểm tại bảng E sau hai lượt trận. Đội bóng xứ chùa Vàng sẽ bước vào trận đấu quyết định với đội tuyển nữ Việt Nam sau đây 4 ngày, trong cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại ASIAD 20.

Ở chiều ngược lại, chiến thắng tối thiểu giúp Đài Loan (Trung Quốc) có 6 điểm sau 2 trận và sớm giành quyền vào tứ kết bóng đá nữ Asiad 20.

Ghi bàn: Tanaka (77')

Đội hình xuất phát:

ĐT nữ Thái Lan: Sodchuen, Sornsai, Phomsri, Intaraprasit, Jinantuya, Jiratanaphibun, Chetthabutr, Kaewanta, Mongkoldee, Sontisawat, Rodthong

ĐT nữ Đài Loan (TQ): Wang Yu Ting, Chang Chi Ian, Chen Ying Hui, Minori Wakabayashi, Huang Ke Sin, Hsu Yi Yun, Lin Hsin Hui, Tanaka, Liao, Chen Jin Wen, Su Yu Hsuan