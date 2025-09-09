Đấu Hà Nam ở vòng 2 giải bóng đá nữ QG 2025, nữ TP.HCM I tung ra đội hình mạnh nhất với thủ môn Thu Em, Hồng Nhung, Thùy Linh, Phan Thị Trang, Thùy Trang, Huỳnh Như,…

Huỳnh Như có pha kiến tạo như đặt để đồng đội ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự phản công của đối thủ khiến TP.HCM I gặp nhiều khó khăn trong các pha tổ chức hãm thành, dù kiểm soát bóng nhiều hơn.

Điều đáng kể, chính Hà Nam mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên, khi cú sút của Đinh Thị Duyên ở phút 21 dội xà ngang cầu môn TP.HCM I. Ba phút sau đó, các cô gái đương kim giữ cúp đáp trả bằng pha lao vào đánh đầu đưa bóng vọt xà trong gang tấc của Huỳnh Như.

Ở phút bù giờ của hiệp 1, Huỳnh Như sút phạt ngay sát vòng 16m50, tưởng đã có bàn thắng cho TP.HCM I nhưng vẫn còn thiếu một chút chính xác.

Trở lại sau giờ nghỉ giải lao, Hà Nam cảnh báo nhà ĐKVĐ bằng cú sút xa đầy uy lực của Vũ Thị Hoa khiến thủ môn Thu Em phải có đến 2 động tác mới khống chế bóng thành công.

Niềm vui của các cô gái TP.HCM I

Đến phút 57, sau cú sút chệch khung thành ở cự ly gần, Huỳnh Như ghi dấu ấn góp phần tạo nên bước ngoặt của trận đấu, khi lật đường bóng như đặt để Phan Thị Trang lao vào đánh đầu đưa TP.HCM I vượt lên.

Tình thế buộc Hà Nam phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, họ đã không thực hiện được, trái lại còn suýt để thủng lưới bàn thứ 2. Tỷ số 1-0 nghiêng về TP.HCM I được giữ cho đến khi tiếng còi mãn cuộc.

Như vậy, sau 2 vòng đấu, chỉ TP.HCM I là lấy trọn 6 điểm, lấy lại vị trí dẫn đầu từ Hà Nội sau 1 nắm giữ.

Ở trận còn lại, Than KSVN cũng thắng TP.HCM II với tỷ số tối thiểu 1-0, nhờ công của Thu Thìn ghi trong hiệp 1.

KẾT QUẢ VÒNG 2:

Thái Nguyên T&T - Hà Nội: 0-0

Than KSVN vs TP.HCM II: 1-0

TP.HCM I vs PP Hà Nam: 1-0

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 3:

Ngày 13/9:

15h30 sân, S3 VPF: Thái Nguyên T&T vs TP.HCM I

16h00 sân Thanh Trì: Hà Nội vs Than KSVN

Ngày 14/9: 16h00 sân Thanh Trì: PP Hà Nam vs TP.HCM II