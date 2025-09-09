Video Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Yemen
Trận "chung kết" bảng C giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen diễn ra trong thế trận chặt chẽ ngay từ những phút đầu. U23 Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp khó trong việc tạo ra cơ hội rõ rệt, trong khi U23 Yemen chủ động lùi sâu phòng ngự an toàn.
Cuối hiệp một, HLV Kim Sang Sik bất ngờ thay đổi toàn bộ hàng công, đưa Văn Thuận, Đình Bắc và Thanh Nhàn vào sân. Sự điều chỉnh này đã phát huy tác dụng khi sang hiệp hai, U23 Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn.
Phút 70, từ pha phối hợp ăn ý với Văn Thuận, Thanh Nhàn tung cú sút quyết đoán ghi bàn mở tỷ số. Đây cũng là bàn thắng duy nhất, giúp U23 Việt Nam thắng 1-0, toàn thắng vòng loại và lần thứ 6 liên tiếp giành vé dự VCK U23 châu Á. Trong khi đó, U23 Yemen bị loại.
Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Thanh Nhàn (70')
Đội hình ra sân
U23 Việt Nam: Trung Kiên; Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Thái Sơn, Xuân Bắc (Văn Trường 80’), Minh Phúc, Văn Khang (Thanh Nhàn 40’), Ngọc Mỹ (Văn Thuận 40’), Quốc Việt (Đình Bắc 40’).
U23 Yemen: Osamah Ali Mokref, Mohammed Maroof, Al Godaimah, Al Dugin, Saled Al Baton, Hussein Al Turaiqi, Khaled Moqbel (Ebhrahim 84’), Ahmed Maros, Ahmed Balabl (Al Wami 84’), Al Sharafi, Ban Agag.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu và xứng đáng trước U23 Yemen. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đoạt vé tham dự VCK U23 châu Á 2026, đây là lần thứ 6 liên tiếp chúng ta góp mặt ở sân chơi này.
90'+2
U23 Yemen liên tục nhồi bóng bổng vào vòng cấm của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, thủ môn Trung Kiên cùng với Lý Đức, Hiểu Minh đều không chiến tốt.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
85'
Sự cổ vũ của cuồng nhiệt của CĐV nhà có mặt trên sân Việt Trì, Phú Thọ tối 9/9 giúp cho các cầu thủ U23 Việt Nam chơi càng quyết tâm hơn.
77'
Bị dẫn bàn, các cầu thủ U23 Yemen lập tức tổ chức ép sân để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số.
70'
Thanh Nhàn ghi tuyệt phẩm
Sau pha bật nhả với Văn Thuận, Thanh Nhàn đột phá dũng mãnh rồi tung cú sút đưa bóng đi căng như kẻ chỉ 'cháy lưới' U23 Yemen.
65'
U23 Việt Nam suy giảm thể lực, trong khi đối thủ lại bung sức và gây ra không ít khó khăn cho các học trò của HLV Kim Sang Sik.
58'
Thanh Nhàn phải nhận thẻ vàng sau pha kéo áo lộ liễu đối với cầu thủ U23 Yemen. Từ tình huống đá phạt của đội bóng Tây Á, Mahross thoát xuống dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Trung Kiên.
51'
Phi Hoàng xử lý tinh tế trước sự áp sát và vào bóng quyết liệt của hai cầu thủ U23 Yemen. Cầu thủ của U23 Việt Nam bị đau ở cổ chân phải sau tác động của đối thủ.
48'
Pha phối hợp bài bản của U23 Việt Nam, Thanh Nhàn nhả bóng để trung vệ Lý Đức dứt điểm từ khoảng cách hơn 30m đưa bóng đi không trúng đích.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
45'+3
Trung Kiên cứu thua
Từ quả phạt góc của U23 Yemen, cú đánh đầu khá căng của Mahross nhưng thủ môn Trung Kiên xuất sắc cản phá.
42'
Sức ép được gia tăng, cơ hội đến với U23 Việt Nam rõ rệt hơn nhưng bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa đến.
40'
HLV Kim Sang Sik quyết định thay bộ ba tấn công khi đưa Thanh Nhàn, Văn Thuận và Đình Bắc vào thế chỗ Văn Khang, Quốc Việt và Ngọc Mỹ.
37'
U23 Yemen chủ động đẩy cao đội hình để chơi đôi công với U23 Việt Nam. Bởi đơn giản đội bóng Tây Á cần 1 chiến thắng để có được ngôi đầu và tấm vé trực tiếp.
29'
Hiểu Minh để mất bóng bên phần sân U23 Yemen để đối thủ tổ chức phản công trong thế 5 đánh 4. May cho U23 Việt Nam khi đường chuyền quyết định của đội bóng Tây Á lại không chính xác.
Ngay sau đó U23 Yemen lại có cơ hội uy hiếp khung thành của Trung Kiên nhưng cú sút của Agag bị hậu vệ áo đỏ truy cản thành công.
27'
U23 Việt Nam vẫn liên tục gây sức ép khiến hàng thủ của U23 Yemen làm việc hết công suất.
21'
Quốc Việt đột phá từ cánh trái vào và bị ngã trong vòng cấm U23 Yemen, song trọng tài người Indonesia cho rằng không có lỗi của cầu thủ áo trắng.
18'
Các học trò của HLV Kim Sang Sik kiểm soát cuộc chơi, trong khi đội bóng đến từ Tây Á tổ chức phòng ngự kín kẽ bên phần sân nhà.
11'
Nỗ lực của Minh Phúc tạo cơ hội để Văn Khang dứt điểm bằng chân trái - sở trường trong vòng cấm nhưng không làm khó thủ môn Mokref.
10'
Chưa có cơ hội thật sự đáng kể nào được cầu thủ đôi bên tạo ra về phía khung thành của nhau.
4'
Cả U23 Việt Nam và U23 Yemen chọn cách nhập cuộc chậm, đội chủ nhà kiểm soát trận đấu sau tiếng còi khai cuộc trong khi đối thủ chơi thấp.
19h00
Trọng tài chính người Indonesia thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, U23 Việt Nam mặc trang phục màu đỏ, trong khi U23 Yemen mặc trang phục màu trắng.
18h30
Ở trận đấu mang tính chất thủ tục trước đó, U23 Bangladesh thắng đậm U23 Singapore với tỷ số 4-1.
Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Yemen
Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam
Nhận định trước trận
U23 Việt Nam và U23 Yemen đều giành 6 điểm sau hai lượt trận, nhưng thầy trò HLV Kim Sang Sik tạm dẫn đầu bảng C nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+3 so với +2).
Ở lượt trận cuối, chỉ cần một kết quả hòa, U23 Việt Nam sẽ chính thức giành vé dự VCK U23 châu Á 2026. Nếu để thua, đội sẽ phải cạnh tranh suất trong nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, vốn đang rất khốc liệt.
Trong kịch bản thất bại, U23 Việt Nam chỉ còn 6 điểm cùng hiệu số từ +2 trở xuống, không phải lợi thế so với các bảng khác. Chính vì vậy, đoàn quân áo đỏ buộc phải đặt mục tiêu giành điểm trước Yemen.
Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng nhỉnh hơn, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ không chỉ hòa mà còn hướng đến chiến thắng để giành vé trực tiếp, như món quà dành cho người hâm mộ.
Đọc thêm về vòng loại U23 châu Á 2026
Thông tin lực lượng
2 đội có trong tay đội hình tốt nhất cho trận "chung kết" của bảng C, tranh vé dự VCK U23 châu Á 2026.