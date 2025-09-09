Video Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Yemen

Trận "chung kết" bảng C giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen diễn ra trong thế trận chặt chẽ ngay từ những phút đầu. U23 Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp khó trong việc tạo ra cơ hội rõ rệt, trong khi U23 Yemen chủ động lùi sâu phòng ngự an toàn.

Thanh Nhàn trở thành người hùng của U23 Việt Nam - Ảnh: SN

Cuối hiệp một, HLV Kim Sang Sik bất ngờ thay đổi toàn bộ hàng công, đưa Văn Thuận, Đình Bắc và Thanh Nhàn vào sân. Sự điều chỉnh này đã phát huy tác dụng khi sang hiệp hai, U23 Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn.

Phút 70, từ pha phối hợp ăn ý với Văn Thuận, Thanh Nhàn tung cú sút quyết đoán ghi bàn mở tỷ số. Đây cũng là bàn thắng duy nhất, giúp U23 Việt Nam thắng 1-0, toàn thắng vòng loại và lần thứ 6 liên tiếp giành vé dự VCK U23 châu Á. Trong khi đó, U23 Yemen bị loại.



Ghi bàn:

U23 Việt Nam: Thanh Nhàn (70')

Đội hình ra sân

U23 Việt Nam: Trung Kiên; Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Thái Sơn, Xuân Bắc (Văn Trường 80’), Minh Phúc, Văn Khang (Thanh Nhàn 40’), Ngọc Mỹ (Văn Thuận 40’), Quốc Việt (Đình Bắc 40’).

U23 Yemen: Osamah Ali Mokref, Mohammed Maroof, Al Godaimah, Al Dugin, Saled Al Baton, Hussein Al Turaiqi, Khaled Moqbel (Ebhrahim 84’), Ahmed Maros, Ahmed Balabl (Al Wami 84’), Al Sharafi, Ban Agag.