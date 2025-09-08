Với tâm trạng phấn khởi ra quân thuận lợi (thắng PP Hà Nam), các cô gái Hà Nội nhắm tiếp tục lấy 3 điểm trước Thái Nguyên T&T ở trận đấu sớm vòng 2 giải bóng đá nữ QG 2025. Họ tràn lên tấn công trên phần sân của đội bóng xứ chè, ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.

Thanh Nhã và nữ Hà Nội (áo hồng) không thể thắng trước Thái Nguyên T&T

Chọn lối chơi phòng ngự phản công nên Thái Nguyên T&T đã nhường thế trận cho Hà Nội. Đội bóng do HLV Văn Thị Thanh dẫn dắt, với hàng phòng ngự chơi đầy tỉnh táo và chắc chắn gần như khoá chặt những đường tấn công của đối thủ.

Phải đến phút 31, Hải Yến mới có một cú đánh đầu khá hiểm về phía khung thành Thái Nguyên T&T, nhưng đã bị cản phá bởi thủ môn Kim Thanh.

Cuối hiệp 1, Thái Nguyên T&T đẩy nhanh tốc độ trận đấu và liên tục vây hãm khung thành của đội bóng thủ đô. Một số cơ hội nguy hiểm được các cô gái áo xanh tạo ra, nhưng bàn thắng vẫn không đến.

Sau giờ nghỉ giải lao, Hà Nội đẩy tốc độ trận đấu tăng lên, tìm đường vào khung thành Thái Nguyên T&T, đáng tiếc lại dứt điểm thiếu chuẩn xác do quá nóng vội.

Thủ môn Kim Thanh đã có một trận đấu rất hay

Để tìm kiếm sự đột biến, phút 64, Hà Nội tung Thanh Nhã vào sân thay đội trưởng Hải Yến. Thêm những cơ hội được đội bóng thủ đô tạo ra, chỉ có điều thủ môn Kim Thanh vẫn là người giành phần thắng.

Cả 2 đội đều nỗ lực mong phá vỡ thế trận, nhưng không bên nào thành công, khép lại trận đấu với tỷ số hòa Hà Nội 0-0 Thái Nguyên.

Tuy không đạt mục tiêu chiến thắng nhưng đá trận sớm nhất vòng 2 nên Hà Nội tạm đẩy ĐKVĐ TP.HCM xuống phía sau, dẫn đầu với 4 điểm.

KẾT QUẢ: Thái Nguyên T&T - Hà Nội: 0-0

LỊCH THI ĐẤU (NGÀY 9/9):

15h30 Than KSVN vs TP.HCM II

16h00 TP.HCM I vs PP Hà Nam