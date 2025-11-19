CLB nữ TPHCM có trận đấu đầy sóng gió khi chạm trán Melbourne City tại lượt trận cuối bảng A AFC Women’s Champions League 2025/26.

Đội bóng Australia thể hiện đẳng cấp vượt trội và chỉ cần vài chục giây để tạo dấu ấn đầu tiên. Từ quả tạt bên cánh trái, McNamara chớp thời cơ trong tình huống hỗn loạn và dứt điểm cực nhanh, không cho thủ môn Kim Thanh cơ hội cản phá.

Huỳnh Như và các đồng đội giành vé vào tứ kết AFC Champions League 2025/26 với ngôi nhì bảng A - Ảnh: VFF

Chưa kịp ổn định nhịp chơi, đại diện Việt Nam nhận tiếp “cú đấm” thứ hai ở phút thứ 4. Sai lầm trong xử lý của Maria Khan mở ra cơ hội để Apostolakis tung cú sút xa hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0.

Đến phút 39, đội bóng Australia ghi bàn thứ ba sau pha phối hợp bài bản, McMahon dễ dàng lập công từ đường trả ngược của Davidson.

Hiệp hai chứng kiến nỗ lực dâng cao của các cô gái TPHCM nhưng sự khác biệt lớn về trình độ khiến Huỳnh Như và đồng đội không thể ghi bàn. Ngược lại, Melbourne City tạo thêm nhiều pha bóng nguy hiểm, trong đó McNamara suýt nâng tỷ số nhưng dứt điểm lỗi.

Chung cuộc, nữ TP.HCM để thua 0-3 trước Melbourne City, với 2 trận thắng, đại diện Việt Nam vẫn giữ vững vị trí nhì bảng A, giành quyền vào vòng tứ kết sân chơi châu lục.