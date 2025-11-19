Văn Lâm (6,5 điểm): Tiếp tục được HLV Kim Sang Sik tin tưởng, Văn Lâm có một trận đấu khá nhàn nhã.

Các cú sút của Lào về phía khung thành mà thủ môn của Ninh Bình FC trấn giữ phần nhiều đều thiếu chính xác, hoặc quá ít nguy hiểm để phải trổ tài.

Xuân Mạnh (5,5 điểm): Ngoại trừ các pha tranh chấp máu lửa, còn lại màn trình diễn của cầu thủ người xứ Nghệ thể hiện tương đối nhạt.

Trận thắng trước Lào, Xuân Mạnh thường xuyên để mất bóng hoặc không thể phối hợp cùng các đồng đội khiến những đường lên bóng bên cánh phải thiếu hiệu quả.

Xuân Son

Duy Mạnh (6,5 điểm): Đây cũng là trận đấu không quá vất vả đối với trung vệ đội trưởng tuyển Việt Nam bởi Lào hiếm khi tạo ra được những pha bóng thực sự nguy hiểm.

Tiến Dũng (6,5 điểm): Tương tự như Duy Mạnh, một trận đấu mà Bùi Tiến Dũng không phải làm việc quá nhiều.

Cao Quang Vinh (6 điểm): Trận đấu không quá nổi bật của cầu thủ mang 2 dòng máu Việt – Pháp. Giống như Xuân Mạnh, Cao Quang Vinh cũng ít tạo ra đột biến bên hành lang cánh trái tuyển Việt Nam.

Văn Đô (5,5 điểm): Một trận đấu mà cầu thủ thuộc biên chế CLB CAHN chơi mờ nhạt, vì vậy bị thay ra sau 45 phút thi đấu.

Thành Long (6 điểm): Được HLV Kim Sang Sik tin dùng cho vị trí tiền vệ trung tâm, làm “cầu nối” cho các pha lên bóng của tuyển Việt Nam. Nhưng dấu ấn để lại của cầu thủ này lại khá mờ nhạt nên phải nhường chỗ sau 45 phút thi đấu.

Quang Hải (6 điểm): Một trận đấu được kỳ vọng toả sáng, nhưng ngoại trừ tình huống kiến tạo cho Gia Hưng dứt điểm ở những giây cuối cùng, phần còn lại của Quang Hải thực sự không như mong đợi.

Hoàng Đức (7,5 điểm): Những phút đầu có phần không tốt, nhưng sau đó Hoàng Đức gánh phần lớn công việc ở khu trung tuyến từ tranh chấp giành lại quyền kiểm soát bóng cho tới phát động tấn công. Hoàng Đức xứng đáng nhận điểm cao ở chiến thắng vừa giành được trước Lào.

Tuấn Hải

Văn Vĩ (6,5 điểm): Chơi khá nỗ lực và là điểm sáng trong 45 phút đầu trận khá tệ của đội nhà. Tuy nhiên, các vệ tinh xung quanh chơi dưới sức khiến Văn Vĩ cũng vì thế không phát huy tối đa khả năng.

Tiến Linh (5 điểm): Một trận đấu đáng quên bậc nhất trong sự nghiệp của chân sút nội số 1 Việt Nam nhiều năm qua khi bỏ lỡ những cơ hội khó tin trong trận đấu vừa kết thúc.

Nếu như 2 pha dứt điểm ở khoảng cách 6-7m của Tiến Linh thành bàn mọi chuyện có lẽ đã khác cho tuyển Việt Nam, chỉ tiếc rằng điều đó không xảy ra.

Xuân Son (7 điểm): Ngoài bàn thắng khai thông thế bế tắc trên chấm 11m, điểm cộng thêm cho Xuân Son là chơi nỗ lực cũng như hoạt động rộng dù mới trở lại sau 10 tháng dưỡng thương.

Mang về chiến thắng cho tuyển Việt Nam trong một ngày Tiến Linh chơi không đúng sức

Gia Hưng (6 điểm): Được kỳ vọng mang đến làn gió mới cho hàng công sau 45 phút bế tắc, nhưng ngoài nỗ lực, phần còn lại từ khả năng dứt điểm tới kết nối cùng các đồng đội của chân sút này chỉ ở mức trung bình.

Hai Long (5,5 điểm): Cũng giống như Gia Hưng, cầu thủ người Quảng Ninh có trận đấu không tốt và tương đối lạc nhịp khi được vào sân đầu hiệp 2. Vì vậy HLV Kim Sang Sik buộc phải rút Hai Long ra sân ở phút 88.

Tuấn Hải (7,5 điểm): Sự xông xáo và quyết tâm của Tuấn Hải đã mang về cho tuyển Việt Nam 2 bàn thắng khi chân sút này tự mình lập công, đồng thời khiến hậu vệ Lào để bóng chạm tay, kiếm được quả penalty tạo bước ngoặt trận đấu.

Tiến Anh: Vào sân ít thời gian không đánh giá.

(Nguồn clip: VTV)