Trang fanpage FIFA World Cup tối 19/11 bất ngờ khiến cộng đồng bóng đá Việt Nam phát sốt khi dành lời chúc mừng đầy hài hước cho Nguyễn Xuân Son - nhân vật chính trong chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam trước Lào.

FIFA chia sẻ dòng trạng thái hài hước cùng tấm ảnh Xuân Son - Ảnh chụp màn hình

Sau hơn 10 tháng vật lộn với chấn thương, tiền đạo nhập tịch đã tái xuất thành công với pha ghi bàn quan trọng, khai thông thế bế tắc cho "Những chiến binh Sao vàng". FIFA ngay lập tức "đu trend" bằng ba câu thơ cực duyên:

“Xương rồng đơm lá đơm hoa

Người người đổ xô ăn bánh chuối

Là ngày Son ‘tái xuất giang hồ’.”

Cách chơi chữ rất… Việt Nam của FIFA khiến người hâm mộ thích thú. Điều này phản ánh sự gần gũi ngày càng lớn giữa FIFA và cộng đồng fan Việt, đồng thời cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng mạnh của Xuân Son trên mạng xã hội toàn cầu.

Xuân Son và Tuấn Hải là chìa khóa mở ra chiến thắng cho tuyển Việt Nam - Ảnh: Hải Hoàng

Về màn trình diễn, Xuân Son chỉ cần vài phút sau khi vào sân thay Tiến Linh để tạo dấu ấn. Anh thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 67, mở ra bước ngoặt quan trọng của trận đấu.

Không chỉ ghi bàn, Xuân Son còn hoạt động không biết mệt, di chuyển rộng, làm tường hiệu quả và được AFC vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Hình ảnh anh cúi xuống hôn lên đầu gối phải sau bàn thắng khiến nhiều CĐV xúc động - như lời tri ân cho hành trình đầy nghị lực. Với 8 bàn sau 6 trận, Xuân Son đang trở thành niềm hy vọng lớn của tuyển Việt Nam ở trận cầu quyết định với Malaysia vào tháng 3/2026.

Nguyễn Xuân Son không chỉ tái xuất - mà trở lại theo cách đầy cảm hứng.

Highlights Lào 0-2 Việt Nam (nguồn: VTV)