Trở lại Bernabeu lần thứ 2, Mourinho quyết ‘phá bỏ’ tận gốc những thói quen (xấu) đã ăn sâu vào phòng thay đồ và là một trong những vấn đề nan giải ngăn cản thành công của Real Madrid mấy mùa qua.

Tờ Diario AS cho hay, để thực hiện được điều này, vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha quyết định bỏ hình thức phạt tiền của Real Madrid với các cầu thủ đi tập muộn.

Mourinho áp dụng kỷ luật nghiêm khắc với dàn sao Real Madrid: cứ đến sân tập muộn sẽ bị loại thẳng khỏi trận đấu tiếp theo của đội. Ảnh: RM

Lý do, Mourinho thấy rằng, với dàn sao kiếm được những khoản tiền khủng mỗi năm như Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius,… thì những khoản tiền phạt 200-300 euro chẳng có nghĩa lý gì. Vì vậy, ông lựa chọn hình phạt đánh thẳng vào quyền lợi, lòng tự trọng của họ.

Cụ thể, bất kỳ cầu thủ nào đến muộn sẽ không được tham gia tập cùng đội, thay vào đó phải tập riêng trong phòng gym và bị loại khỏi trận đấu đang chuẩn bị của đội.

Mourinho không chỉ yêu cầu cao về sự đúng giờ giấc mà còn có quy định mới với các cầu thủ chấn thương: phải thực hiện việc phục hồi ngay tại đại bản doanh của Real Madrid, không được tự ý chọn địa điểm hay theo chuyên gia riêng.

Ngoài ra, cựu thuyền trưởng MU cũng kiểm soát chặt chế độ ăn uống của dàn sao Real Madrid, theo đúng chế độ dinh dưỡng chuyên gia đưa ra, chứ không được tùy ý ăn theo sở thích.

Nguồn trên cho hay, phản ứng trong phòng thay đồ Real Madrid là “rất tích cực” và ai nấy đều hăng say tập luyện để được ra sân và Mourinho hài lòng với thái độ của họ.

Truyền thông Tây Ban Nha đánh giá, nếu Real Madrid duy trì được yêu cầu kỷ luật cao của Mourinho thì sẽ sớm trở lại như chính họ, chứ không phải như 2 mùa giải trắng tay vừa qua.

Hiện tại, ‘Kền kền’ toàn thắng sau 3 trận đầu mùa giải La Liga 2026/27 dưới thời Mourinho, nhưng vẫn đứng sau Barca, khi đối thủ có hiệu số bàn thắng – thua tốt hơn.