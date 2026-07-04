World Cup 2026 đã xác định đầy đủ 8 cặp đấu vòng 1/8 sau khi loạt trận cuối của vòng 32 đội khép lại. Ba tấm vé cuối cùng thuộc về Argentina, Ai Cập và Colombia.

Ai Cập vượt qua Úc trong trận đấu căng thẳng bậc nhất vòng knock-out. Hai đội hòa 1-1 sau 120 phút, trước khi đại diện châu Phi thắng 4-2 ở loạt luân lưu. Chiến thắng này giúp Ai Cập làm nên lịch sử khi lần đầu góp mặt ở vòng 1/8, nơi Salah và các đồng đội sẽ chạm trán Argentina.

Trận Argentina vs Cape Verde hấp dẫn và kịch tính bật nhất World Cup 2026 - Ảnh: ESPN

Colombia trở thành đội cuối cùng góp mặt tại vòng 1/8 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Ghana. Đại diện Nam Mỹ sẽ đối đầu Thụy Sĩ, đội bóng có lối chơi kỷ luật và vừa hạ Algeria 2-0.

Tâm điểm loạt trận cuối là chiến thắng nghẹt thở 3-2 của Argentina trước Cape Verde sau 120 phút. Đương kim vô địch gặp rất nhiều khó khăn trước hiện tượng của giải, nhưng vẫn thể hiện bản lĩnh đúng lúc để đi tiếp.

Ở vòng 1/8, Canada gặp Maroc trong cặp đấu khá cân bằng. Canada có lợi thế khu vực Bắc Mỹ, trong khi Maroc giàu kinh nghiệm knock-out sau khi loại Hà Lan. Paraguay đối đầu Pháp là thử thách lớn cho đại diện Nam Mỹ, bởi Pháp đang cho thấy sức mạnh vượt trội.

Colombia trở thành đội cuối cùng góp mặt tại vòng 1/8 - Ảnh: FIFA

Brazil gặp Na Uy là màn so tài đáng chú ý giữa kỹ thuật Nam Mỹ và sức mạnh của Erling Haaland. Mexico chạm trán Anh, trận đấu hứa hẹn căng thẳng khi Mexico có lợi thế tinh thần, còn Anh nhỉnh hơn về chất lượng đội hình.

Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha là đại chiến châu Âu đáng xem nhất. Mỹ đấu Bỉ cũng rất hấp dẫn, khi chủ nhà gặp đối thủ giàu kinh nghiệm. Argentina được đánh giá nhỉnh hơn Ai Cập, còn Thụy Sĩ vs Colombia là cặp đấu khó lường.

Lịch thi đấu World Cup 2026 - Vòng 1/8 NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU KÊNH TRỰC TIẾP 05/07 00:00 Canada vs Maroc VTV3, VTV6 05/07 04:00 Paraguay vs Pháp VTV3, VTV6 06/07 03:00 Brazil vs Na Uy VTV3, VTV6 06/07 07:00 Mexico vs Anh VTV3, VTV6 07/07 02:00 Tây Ban Nha vs Bồ Đào Nha VTV3, VTV6 07/07 07:00 Bỉ vs Mỹ VTV3, VTV6 07/07 23:00 Ai Cập vs Argentina VTV3, VTV6 08/07 03:00 Thụy Sĩ vs Colombia VTV3, VTV6

Video Messi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 8 trận đấu liên tiếp tại World Cup (nguồn: VTV):