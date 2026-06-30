4h ngày 1/7, sân MetLife:

Đội tuyển Pháp bước vào trận gặp Thụy Điển ở vòng 1/16 World Cup 2026 với vị thế khác xa hoàn toàn đối thủ.

Một bên toàn thắng vòng bảng, ghi 10 bàn, cho thấy sức mạnh của ứng viên vô địch. Bên kia đi tiếp nhờ suất dành cho đội xếp thứ ba, ghi 7 bàn nhưng cũng thủng lưới 7 lần.

Pháp đang thi đấu bùng nổ. Ảnh: FFF

Sự tương phản ấy khiến giới chuyên môn không đánh giá cao khả năng gây bất ngờ của Thụy Điển, đội đến lúc này vẫn chưa chứng minh được họ biết cách phòng ngự như một tập thể.

Vấn đề của Thụy Điển không chỉ đến từ số bàn thua, mà còn là cấu trúc đội hình thiếu kết nối giữa các tuyến.

Khi hàng tiền vệ không đủ khả năng che chắn, các hậu vệ thường xuyên phải lùi sâu trong thế bị động.

Khi muốn đẩy cao, khoảng trống lại mở ra sau lưng. Trận cuối vòng bảng gặp Nhật Bản là hình ảnh rõ nhất, Thụy Điển không kiểm soát được nhịp, không tạo được áp lực ổn định và để đối thủ khai thác nhiều khoảng trống giữa trung vệ với hậu vệ biên.

Ngay cả Viktor Gyokeres, niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công, cũng bị cô lập. Trước Nhật Bản, anh không hoàn thành cú sút nào về khung thành nếu không tính những pha bị hậu vệ chặn lại.

Một trung phong mạnh mẽ, giàu năng lượng như Gyokeres trở nên lạc lõng khi đội bóng không đưa được bóng đến đúng khu vực, đúng thời điểm.

Điều đó cho thấy Thụy Điển phòng ngự thiếu chắc chắn, đồng thời việc triển khai bóng cũng thiếu mạch lạc.

Đối với Pháp, những đối thủ như thế này là cơ hội để các học trò HLV Didier Deschamps trình diễn bóng đá tấn công.

“Les Bleus” có đủ tốc độ, kỹ thuật và chiều sâu để kéo giãn mọi hệ thống phòng ngự thiếu tổ chức.

Kylian Mbappe, Ousmane Dembele – người vừa ghi hat-trick lịch sử vào lưới Na Uy, hay Michael Olise sẵn sàng “hành hạ” hàng thủ đối phương.

Sự kết nối giữa các tuyến của Thụy Điển không tốt. Ảnh: SvFF

Bộ ba này càng chơi càng ăn ý, mang đến hy vọng cho người hâm mộ Pháp về cuộc chinh phục ngôi sao thứ 3 trên ngực áo – thứ hai trong kỷ nguyên Deschamps.

Thụy Điển có thể trông chờ vào thể hình, bóng bổng và tinh thần chiến đấu, nhưng trước một tuyển Pháp gắn kết giữa các tuyến, chỉ vậy là không đủ.

Nếu không vá được các khoảng trống, không loại trừ khả năng Thụy Điển sẽ vỡ trận như trận vòng bảng thua Hà Lan 1-5.

Đội hình dự kiến:

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Doue; Mbappe.

Thụy Điển (3-4-3): Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelof, Gudmundsson; Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Stroud; Elanga, Gyokeres, Isak.

Dự đoán: Pháp thắng 3-1.