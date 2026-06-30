Sức mạnh tấn công

Không có đội tuyển nào trên thế giới giống Pháp lúc này. Họ gieo rắc nỗi sợ hãi và đang băng băng hướng tới trận chung kết World Cup thứ 3 liên tiếp kể từ khi đăng quang tại Nga năm 2018.

Didier Deschamps đã làm được điều tưởng chừng không thể, khi biến Kylian Mbappe, Michael Olise và Ousmane Dembele thành một cỗ máy vận hành hoàn hảo.

Mbappe là mối đe dọa với mọi hàng thủ. Ảnh: FFF

Đây là hàng công xuất sắc nhất giải đấu, sắc bén nhất và tạo ra nhiều mối đe dọa nhất trong số các đội hiện diện tại Bắc Mỹ. Một “cơn lốc xanh” đang hướng tới đỉnh cao.

Họ được truyền thông gọi là “Big Three” và hoàn toàn xứng đáng với biệt danh đó. Bộ ba này đã trực tiếp tạo ra 8 trong tổng số 10 bàn thắng của Pháp ở vòng bảng.

Mbappe, Olise và Dembele luôn tìm thấy nhau, bổ trợ cho nhau và mỗi người đều có không gian riêng trên hàng công.

Không ai cạnh tranh vị trí của ai, mà cùng tạo nên một tập thể khiến Pháp trở thành ứng viên số một cho chức vô địch, hoặc ít nhất là một suất vào chung kết ngày 19/7.

Trận đấu với Na Uy được chờ đợi bởi màn so tài giữa Haaland và Mbappe, nhưng cuối cùng lại trở thành sân khấu của Dembele.

Chỉ trong nửa giờ đồng hồ, ngôi sao vô địch Champions League hai mùa liên tiếp với PSG đã hoàn tất cú hat-trick. Anh trở thành người làm được điều này nhanh thứ hai trong lịch sử World Cup, chỉ sau Erich Probst của Áo trước Tiệp Khắc năm 1954 (24 phút).

Phải dạt cánh vì vị trí trung phong thuộc về Mbappe, Dembele từng gặp khó khăn để tái hiện phong độ như trong màu áo PSG. Thế giới nghi ngờ anh, nhưng bản thân anh thì không. Chưa bao giờ.

Dembele có kỳ World Cup bùng nổ. Ảnh: FFF

Khép lại vòng bảng, Dembele sở hữu 4 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo, chỉ xếp sau Mbappe vì người đồng đội có nhiều hơn 1 đường chuyền thành bàn.

Mbappe, người vốn quen với việc ghi bàn, không có trận đấu bùng nổ nhất của mình – có lẽ vì anh đã khiến cả thế giới quá quen với sự xuất sắc.

Dù vậy, tiền đạo sinh ra tại Bondy vẫn khép lại vòng bảng với cú đúp kiến tạo. Anh có thể đã tạm tụt lại trong cuộc đua Chiếc giày vàng cũng như kỷ lục ghi bàn mọi thời đại ở World Cup, nhưng vẫn còn nhiều thời gian để bứt phá.

Theo SofaScore, Mbappe đạt hiệu suất 2,28 lần tham gia vào bàn thắng mỗi trận và chuyển hóa thành công 25% số cú dứt điểm, tỷ lệ cao nhất trong số các tiền đạo tại World Cup 2026.

Bệ phóng Olise

Nhưng sẽ không có nhiều bàn thắng nếu thiếu một chân chuyền đẳng cấp, và đó chính là nơi Michael Olise thể hiện những kỹ năng đặc biệt của mình.

Sau khi là cầu thủ sáng tạo nhất châu Âu mùa giải vừa qua (28 kiến tạo cho Bayern), anh đang trên đường tái hiện điều đó ở đội tuyển Pháp.

Olise đầy sáng tạo. Ảnh: FFF

Olise đã có 3 pha kiến tạo tại World Cup, nhiều nhất giải đấu khi kết thúc vòng bảng – ngang Alexander Isak (Thụy Điển) và Bruno Guimaraes (Brazil; ở trận thắng Brazil, anh có pha kiến tạo thứ 4).

Được bố trí chơi ở trung lộ, Olise tìm thấy vị trí lý tưởng để phát huy tối đa khả năng. Khi dạt phải hoán đổi vai trò với Dembele, sự hiệu quả mà cựu cầu thủ Crystal Palace mang lại cũng không hề giảm đi.

Mọi đợt lên bóng của Pháp đều luân chuyển qua đôi chân anh, và cùng với đó là sự nguy hiểm.

Olise cùng Mbappe tạo nên bài đánh sở trường của “Les Bleus”, những đường chọc khe xuyên tuyến phía sau hàng phòng ngự để tận dụng tốc độ bứt phá của người đội trưởng.

Senegal và Iraq đã phải nếm trải sức mạnh ấy, còn giờ đến lượt Thụy Điển phải tìm ra cách hóa giải.

Một nhiệm vụ không đơn giản với HLV Graham Potter, khi hàng thủ đội bóng Bắc Âu phải nhận đến 7 bàn thua – nhiều nhất trong các đội vào vòng 1/16 World Cup 2026 (bằng Na Uy).