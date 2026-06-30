Pháp cho thấy rất khó đánh bại, là một trong 3 đội (cùng Argentina, Mexico) toàn thắng tại vòng bảng World Cup 2026.

Đoàn quân của HLV Didier Deschamps xếp nhất bảng I với 9 điểm, ghi tới 10 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Họ đả bại Senegal 3-1 ngày ra quân, trước khi thắng giòn Iraq 3-0 và đè bẹp Na Uy 4-1.

Thụy Điển khó cản bước tiến của Pháp. Ảnh: Khel Now

Pháp cho thấy hỏa lực tấn công cực kỳ lợi hại, bởi ngoài Mbappe lập cú đúp trong 2 trận liên tiếp, còn có Dembele ghi 1 hat-trick (cũng có 4 bàn sau 2 trận), bên cạnh là các bàn thắng của Barcola, Doue.

World Cup 2026 là giải đấu cuối cùng của Deschamps với đội bóng áo Lam, khi ông xác nhận rời cương vị từ những tháng trước, với người kế nhiệm là Zinedine Zidane.

Deschamps đã dẫn dắt Pháp vô địch World Cup 2018, đến 4 năm sau, họ lại có mặt ở trận chiến tranh ngôi tại Qatar và chỉ thua Argentina trên loạt đấu cân não sau cuộc rượt đuổi kịch tính hòa 3-3 trong 120 phút.

Giờ đây, Pháp đang hướng đến trận chung kết World Cup thứ 3 liên tiếp và họ được đánh giá có khả năng để làm điều đó. Tuy nhiên, phía trước Mbappe và các đồng đội vẫn còn rất nhiều thử thách, mà trước mắt là họ cần đánh bại Thụy Điển tại vòng 32 đội.

So với Pháp, Thụy Điển không có màn trình diễn thuyết phục tại vòng bảng, may mắn giành vé đi tiếp với tư cách là 1 trong 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Pháp dự kiến có trận đấu tưng bừng ở vòng 32 đội. Ảnh: B/R Football

Họ ra quân tưng bừng, thắng Tunisia 5-1, nhưng sau đó để thua đậm Hà Lan cũng với tỷ số ấy, trước khi có trận hòa 1-1 với Nhật Bản. Kết quả, Thụy Điển xếp thứ 3 bảng F, ghi được 7 bàn thì cũng để thủng lưới 7 bàn.

HLV Graham Potter phải giải quyết vấn đề hàng phòng ngự cho Thụy Điển, bởi nếu không rất khó có thể ngăn cản các chân sút cự phách của Pháp. Đáng tiếc là hậu vệ Isak Hien do chấn thương trong trận gặp Nhật, đã phải chia tay sớm với đội.

Có thể thấy, ở cuộc đối đầu này, đội bóng Bắc Âu lép vế về mọi thứ so với đối thủ, từ vị trí trên BXH, thành tích đối đầu cũng như lực lượng hiện tại. Và người ta không tin, Thụy Điển có thể chặn đà tiến của Pháp.

Chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton dự đoán, Pháp sẽ thắng to Thụy Điện với tỷ số 4-0. Trong khi đó, cả chuyên gia Sportskeeda và Sportsmole cùng lựa chọn, Mbappe và đồng đội sẽ thắng đối thủ 3-1. Riêng Khel Now chọn kết quả nhẹ nhàng hơn, Pháp thắng 2-1 Thụy Điển.

Đội hình dự kiến:

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Doue; Mbappe.

Thụy Điển: Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelof, Gudmundsson; Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Stroud; Elanga, Gyokeres, Isak.