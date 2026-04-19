Hiện Mourinho đang dẫn dắt Benfica và vẫn nuôi tham vọng chinh phục danh hiệu quốc nội. Tuy nhiên, hành trình của ông tại UEFA Champions League đã khép lại sau khi Benfica bị chính Real Madrid loại ở vòng 1/8.

Dẫu vậy, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng nhanh chóng dừng bước ngay sau đó khi gục ngã trước Bayern Munich, khiến ban lãnh đạo phải nghiêm túc đánh giá lại tình hình.

Mourinho có thể tái xuất cùng Real Madrid - Ảnh: BS

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, chủ tịch Florentino Pérez cùng các cộng sự đang xem xét nhiều phương án thay thế trên băng ghế chỉ đạo. Nguyên nhân không chỉ đến từ việc bị loại khỏi Champions League, mà còn bởi phong độ thiếu ổn định tại La Liga.

Real Madrid chỉ giành được 1 điểm trong hai trận gần nhất trước Mallorca và Girona. Chuỗi kết quả thất vọng này khiến họ bị Barcelona bỏ xa tới 9 điểm trong cuộc đua vô địch

Điều này cũng làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về khả năng cạnh tranh danh hiệu. Áp lực vì thế đang đè nặng lên vai Arbeloa, người vốn xuất thân từ hệ thống đào tạo trẻ của CLB.

Trong hoàn cảnh ấy, Mourinho bất ngờ nổi lên như một lựa chọn giàu kinh nghiệm và cá tính. Chiến lược gia 63 tuổi từng có quãng thời gian dẫn dắt Real Madrid từ năm 2010 đến 2013 – giai đoạn mà đội bóng lấy lại vị thế cạnh tranh mạnh mẽ tại Tây Ban Nha và châu Âu.

Dưới thời ông, Real Madrid giành chức vô địch La Liga với số điểm kỷ lục cùng danh hiệu Copa del Rey, đồng thời đặt nền móng cho giai đoạn thành công sau này.

Dù chia tay đội bóng trong không khí căng thẳng vào năm 2013, trước khi trở lại dẫn dắt Chelsea, Mourinho được cho là không khép lại hoàn toàn cánh cửa với sân Santiago Bernabéu.

Các nguồn tin cho biết ông sẵn sàng cân nhắc lời đề nghị nếu Real Madrid thực sự nghiêm túc, bất chấp việc vẫn còn ràng buộc hợp đồng với Benfica.

Ngoài Mourinho, một cái tên đáng chú ý khác là Jürgen Klopp – cựu HLV của Liverpool. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức đã lên tiếng bác bỏ các tin đồn liên quan đến đội bóng Hoàng gia.

* Đăng Dương