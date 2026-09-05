PSG tiếp tục chìm trong chuỗi ngày khó khăn khi nhận thất bại 1-2 trước Monaco trên sân Parc des Princes ở vòng đấu mới nhất Ligue 1 2026/27. Dù có lợi thế dẫn trước trong hiệp một, nhà đương kim vô địch lại đánh mất thế trận và phải nhận trái đắng trước đội bóng Công quốc.

Marquinhos mở tỷ số cho chủ nhà từ hiệp một - Ảnh: Ligue 1

Trong ngày lần đầu được thi đấu trên sân nhà mùa này trước sự cổ vũ của khán giả, PSG nhập cuộc đầy quyết tâm. Đội trưởng Marquinhos giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút 31. Từ đường chuyền ngang thuận lợi của Khvicha Kvaratskhelia, trung vệ người Brazil dùng ngực dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho PSG.

Tưởng như bàn thắng sẽ giúp PSG tìm lại sự tự tin sau chuỗi trận không như ý, nhưng Monaco đã trở lại mạnh mẽ trong hiệp hai. Phút 58, Flavio Nazinho đánh đầu hiểm hóc từ đường kiến tạo của Jordan Teze, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Chưa dừng lại ở đó, Monaco hoàn tất màn ngược dòng ở phút 72. Aleksandr Golovin thực hiện đường chuyền thuận lợi để Stanis Idumbo tung cú sút uy lực ở góc gần, đánh bại thủ môn Matvey Safonov, giúp đội khách dẫn 2-1.

Hai khoảnh khắc giúp Monaco ngược dòng đánh bại PSG lần thứ ba liên tiếp tại LIgue 1 - Ảnh: Ligue 1

Trong những phút cuối, PSG nỗ lực tìm bàn gỡ khi tung Ousmane Dembele và Ferran Torres vào sân. Tuy nhiên, các cơ hội lần lượt trôi qua. Torres bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị của Dembele, trong khi cú dứt điểm của tiền đạo người Pháp cũng không thể vượt qua sự xuất sắc của thủ môn Lukas Hradecky.

Thất bại này khiến PSG tiếp tục chưa biết mùi chiến thắng tại Ligue 1 mùa giải mới. Đội bóng thủ đô đã trải qua 4 trận liên tiếp không thắng, gồm thất bại trước Lens ở Siêu cúp Pháp cùng hai trận hòa Rennes, Lille trước khi gục ngã trước Monaco.

Ngược lại, Monaco đang bay cao với thành tích toàn thắng cả 3 trận đầu mùa, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ligue 1.

Ghi bàn

PSG: Marquinhos (31')

Monaco: Nazinho (58'), Idumbo (72')

Đội hình xuất phát

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire Emery, Fabian Ruiz, Joao Neves, Vitinha, Doue, Kvaratskhelia, Akliouche

Monaco: Hradecky, Vanderson, Dier, Nazinho, Sane, Zakaria, Camara, Coulibaly, Golovin, Idumbo, Brunner