Lần đầu tiên sạch lưới

Jose Mourinho vốn nổi tiếng là một HLV cực kỳ bài bản trong tổ chức phòng ngự.

“Kỹ thuật và sự sáng tạo không liên quan gì đến việc một đội bóng có tổ chức hay không. Các đội bóng của tôi thì luôn có tổ chức”, Mourinho nói năm 2010, khi lần đầu đặt chân đến Bernabeu để dẫn dắt Real Madrid.

Real Madrid vừa có trận giữ sạch lưới đầu tiên. Ảnh: RMCF

Kể từ đó, cái “mác” ấy luôn gắn với Mourinho. Có lúc hoàn toàn chính xác, nhưng cũng có lúc không hẳn. Bởi đừng quên, chính ông là HLV của Real Madrid lập kỷ lục La Liga với 100 điểm và 121 bàn thắng.

Dẫu vậy, chắc chắn không có nhiều điều khiến “Người đặc biệt” hài lòng hơn việc nhìn thấy đội bóng của mình vững chắc như một tảng đá.

Real Madrid hiện tại chưa phải một “tảng đá”, nhưng Mourinho đang từng bước mài giũa đội bóng, với mục tiêu biến sự sắc bén trên hàng công thành sự cứng cáp tương tự ở tuyến dưới.

Trước Malaga, họ có bước tiến quan trọng khi lần đầu giữ sạch lưới ở mùa giải này.

Đó là thành quả của một màn trình diễn phòng ngự rất tốt, đặc biệt trong hiệp đầu. Trước giờ nghỉ, Real Madrid phải nhận tổng cộng sáu cú dứt điểm, tính cả những pha bị chặn, nhưng không cú nào đi trúng đích.

Courtois có một tình huống đổ người cản phá đẹp mắt, dù có vẻ cú sút đó vốn cũng sẽ đi ra ngoài.

Sang hiệp 2, Real Madrid phần nào giảm cường độ và để đối thủ tiếp cận khung thành nhiều hơn. Malaga thực hiện tổng cộng 14 cú dứt điểm trong cả trận, nhưng chỉ 1 lần đưa bóng trúng đích.

Dù đội chủ nhà có phần lơi lỏng trong giai đoạn cuối khi kết quả gần như đã an bài - Jude Bellingham mô tả: “20 phút cuối thật tệ, rất tệ” - Mourinho vẫn có lý do để hài lòng với những gì các học trò thể hiện về mặt phòng ngự.

Đây cũng là trận đấu Real Madrid đạt số lần thu hồi bóng cao nhất từ đầu mùa, với 45 lần, đồng thời có 10 pha đánh chặn, cũng là con số tốt nhất của đội.

Mourinho đang xây dựng phong cách chắc chắn cho Real Madrid. Ảnh: RMCF

“Tôi rất hài lòng với tất cả mọi người. Đúng là trong giai đoạn cuối trận, chúng tôi đã mất tập trung đôi chút”, Mourinho giải thích.

“Một số cầu thủ vẫn hoàn toàn nhập cuộc, số khác bắt đầu thả lỏng... Nhưng chính cách tổ chức này cho phép chúng tôi đoạt lại bóng ở vị trí cao mà không cần phải lùi xuống.

Việc chúng tôi chưa đủ thể lực cũng như tinh thần để duy trì điều đó trong suốt 90 phút là bình thường”.

Mài giũa tảng đá

Mourinho thực tế đã đề cập đến vấn đề này từ trước đó. Sau những gì xảy ra trong hai mùa giải khó khăn vừa qua, yêu cầu Real Madrid phải phòng ngự như một khối thống nhất, không để xuất hiện những cá nhân bị cô lập khỏi hệ thống, trở nên cấp thiết.

“Quan niệm rằng có những người chịu trách nhiệm phòng ngự và những người chỉ đứng chờ bóng sau khi đồng đội giành lại được bóng không thể áp dụng với đội bóng này”, Mourinho nói rõ.

“Cả 11 cầu thủ đều phải phòng ngự. Người Madrid đến Bernabeu cũng là để nhìn thấy một đội bóng chơi như một tập thể, cùng nhau chịu đựng, cùng nhau vượt qua khó khăn...”.

Tầm quan trọng Mourinho dành cho khâu phòng ngự được thể hiện rất rõ qua câu trả lời của ông khi được hỏi về Dean Huijsen, và sự tiến bộ của trung vệ này kể từ khi hai người làm việc cùng nhau.

Huijsen là nhân tố nổi bật trong các trận vừa qua. Ảnh: RMCF

Thông điệp khó có thể rõ ràng hơn: những phẩm chất xử lý bóng của Huijsen rất đáng giá, nhưng Mourinho chỉ thực sự coi trọng chúng khi anh trước hết đáp ứng được yêu cầu về sự quyết liệt và chắc chắn trong phòng ngự.

“Tôi thích một trung vệ có chất lượng khi cầm bóng và có khả năng thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến”, ông nhấn mạnh.

“Nhưng với tôi, điều quan trọng nhất là sự mạnh mẽ, phải thắng trong các cuộc đấu tay đôi và mang lại cảm giác an toàn cho đội bóng.

Tôi thích những trung vệ phòng ngự giỏi. Sau đó, nếu họ còn chơi bóng đẹp nữa thì hoàn hảo. Nhưng trước tiên vẫn phải biết phòng ngự”.

Thông điệp đã được gửi đi. Tất cả đều đã được cảnh báo. Giờ đây, sự chắc chắn sẽ được thử thách ở Sevilla, trước Betis (2h ngày 5/9).