Chân sút 29 tuổi không còn nằm trong kế hoạch của Spurs, bất chấp việc anh ghi nhiều bàn nhất cho CLB tại Premier League mùa 2025/26 với 11 pha lập công.

Theo nguồn tin từ Tottenham, Richarlison được thông báo về quyết định của đội bóng trước thời hạn đăng ký danh sách Premier League. Động thái nhằm tạo điều kiện để tiền đạo Brazil tìm kiếm bến đỗ mới.

Richarlison phải tìm kiếm bến đỗ mới - Ảnh: SunSport

Tottenham trước đó đạt thỏa thuận trị giá 35 triệu bảng với Everton, đội bóng cũ của Richarlison. Tuy nhiên, thương vụ đổ bể do hai bên không thể thống nhất các điều khoản cá nhân.

Sau đó, Richarlison đăng tải thông điệp trên mạng xã hội chỉ trích cách Tottenham xử lý tương lai của mình, đồng thời tuyên bố sẽ “không bao giờ” để người khác quyết định tương lai thay mình.

Trong bài đăng, Richarlison thừa nhận, anh rất muốn trở lại Everton. Tuy nhiên, do quá trình đàm phán “chỉ diễn ra theo cách một số người mong muốn”, thương vụ cuối cùng không thể hoàn tất.

Richarlison hiện nhận được sự quan tâm từ các đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó Trabzonspor - CLB mới của Mohamed Salah rất quyết tâm chiêu mộ anh.

Cầu thủ Brazil đá chính trận mở màn mùa giải gặp Brentford, khi Tottenham nhận thất bại nặng nề 0-3. Tuy nhiên, anh không có tên trong danh sách đăng ký ở trận thua Newcastle 0-2.

Sau trận đấu, HLV Roberto De Zerbi tiết lộ, Richarlison đã "quá nhiều lần nói rằng cậu ấy muốn ra đi".

Tiền đạo 29 tuổi chỉ còn một năm hợp đồng với Tottenham. Anh gia nhập đội bóng Bắc London từ Everton năm 2022 với mức phí 60 triệu bảng.