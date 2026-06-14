Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Video bóng đá Qatar 1-1 Thuỵ Sĩ (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Thuỵ Sĩ: Embolo (17' pen)
Qatar: Boualem Khoukhi (90'+5)
Đội hình xuất phát:
Qatar: Abunada, Miguel, Laye, Gaber (K. Boudiaf 60'), Al Oui (F. Abdoulla 60'), Ahmed, Khoukhi, Mabido (M. Al-Mannai 78'), Edmilson, Afif, Abdurisag (A. Alaaeldin 60')
Thụy Sĩ: Kobel, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Aebischer (F. Rieder 66'), Zakaria, Freuler, Xhaka, Ndoye (J. Manzambi 66'), Vargas (Johan Manzambi 79'), Embolo
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