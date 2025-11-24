Dù bị đánh giá thấp hơn, Elche nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra hiệp một sòng phẳng đáng ngạc nhiên trước Real Madrid. Hàng công của đội chủ nhà liên tục thử thách Courtois bằng những pha dứt điểm tầm xa và các tình huống xuống biên tốc độ. Thủ thành người Bỉ là điểm tựa vững chắc, từ chối mọi cơ hội Elche tạo ra.

Đội hình xuất phát của Real Madrid - Ảnh: RMCF

Ở chiều ngược lại, Mbappe là ngòi nổ nguy hiểm nhất của Real Madrid trong 45 phút đầu. Tuy nhiên, dù sở hữu ba cơ hội rõ rệt, ngôi sao người Pháp vẫn không thể đánh bại thủ môn Pena, khiến “Los Blancos” bất lực trong hiệp một.

Kịch tính bùng nổ ngay đầu hiệp hai. Phút 53, Valera thực hiện cú đánh gót đẳng cấp để Febas băng xuống dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số cho Elche.

Bàn thua khiến Real Madrid buộc phải dốc toàn lực tấn công. Đến phút 78, nỗ lực ấy được đền đáp khi Bellingham bật cao tranh chấp trong pha đá phạt góc, giúp Huijsen dứt điểm nối gỡ hòa 1-1.

Nhưng hy vọng ngược dòng của Real Madrid nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh. Phút 84, Alvaro Rodriguez có pha đi bóng từ giữa sân, vượt qua Asencio trước khi sút tung lưới Courtois, đưa Elche dẫn 2-1 trong sự vỡ òa của khán giả.

Đội khách thoát thua nhờ sự tỏa sáng của Huijsen và Bellingham- Ảnh: RMCF

Trong lúc khó khăn nhất, Bellingham lại sắm vai người hùng. Phút 88, sau tình huống phối hợp giữa Huijsen và Mbappe, tiền vệ người Anh dứt điểm bồi chuẩn xác, gỡ hòa 2-2 cho Real Madrid.

Dù chơi hơn người từ phút 90+2 khi Chust nhận thẻ vàng thứ hai, Real Madrid không còn đủ thời gian để hoàn tất màn ngược dòng. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-2, để lại nhiều tiếc nuối cho thầy trò HLV Alonso.

Dù vẫn đòi lại ngôi đầu từ tay đại kình địch Barca nhưng khoảng cách trên bảng xếp hạng La Liga giữa hai đội giờ chỉ còn vỏn vẹn 1 điểm.

Ghi bàn

Elche: Febas 53', Alvaro Rodriguez 84'

Real Madrid: Huijsen 78', Bellingham 87'

Thẻ đỏ:

Elche: Chust 90+6' (2 thẻ vàng)

Đội hình xuất phát:

Elche: Inaki Pena, Fort, Affengruber, Chust, Nunez, Diangana, Aguado, Febas, Valera, Mir, Andre Silva

Real Madrid: Courtois, Alexander Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras, Fran Garcia, Ceballos, Guler, Bellingham, Rodrygo, Mbappe