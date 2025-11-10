Làm khách trên sân Vallecas, Real Madrid khởi đầu đầy quyết tâm nhưng vấp phải lối chơi pressing khó chịu của chủ nhà Rayo Vallecano.

Ngay phút thứ 3, Arda Guler tung cú sút xa buộc thủ môn Augusto Batalla phải trổ tài, mở đầu cho thế trận đôi công hấp dẫn.

Rayo Vallecano đáp trả mạnh mẽ với các pha phối hợp tốc độ, trong đó Andrei Ratiu hai lần khiến khung thành Courtois chao đảo.

Mbappe "tịt ngòi" hai trận liên tiếp - Ảnh: RMCF

Sau những phút đầu bị ép sân, Real dần lấy lại nhịp độ. Vinicius và Bellingham hoạt động năng nổ, tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu sự chính xác ở khâu dứt điểm. Phút 24, Raul Asencio đánh đầu cận thành song bóng vẫn đi chệch khung gỗ.

Bước sang hiệp hai, HLV Xabi Alonso tung Eder Militao vào sân nhằm củng cố hàng thủ, đồng thời thúc đẩy nhịp tấn công.

Dẫu vậy, hàng công Real tiếp tục “vô duyên” trước phong độ xuất sắc của Batalla. Những nỗ lực cuối cùng của Mbappe, Valverde, Guler hay Vinicius đều không thể mang lại bàn thắng.

Hòa 0-0 trước Rayo Vallecano, Real Madrid đánh rơi hai điểm quý giá và bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt với Barcelona trên bảng xếp hạng La Liga.