El National loan tin, nhiều trụ cột trong phòng thay đồ Real Madrid ngày một mệt mỏi, không còn chịu nổi tính khí của Vinicius. Và có 6 cầu thủ đã cắt đứt quan hệ - không còn nói chuyện với chân sút Brazil.

Nguồn trên ‘điểm’ tên cụ thể, gồm Fede Valverde, Dani Carvajal, thủ thành Thibaut Courtois, Tchouameni và mới nhất thêm Kylian Mbappe cùng Camavinga gia nhập nhóm này.

Mbappe nằm trong 6 trụ cột Real Madrid được cho đã chán ngán với Vinicius, không còn nói chuyện với chân sút Brazil

Vụ ồn ào gần đây nhất Vinicius gây ra chính là ở Siêu kinh điển, Real Madrid 2-1 Barca – phản ứng dữ dội với Xabi Alonso khi vị thuyền trưởng rút anh ra để đưa Rodrygo vào sân. Chân sút Brazil cũng nói trước ống kính máy quay, tuyên bố sẽ rời Bernabeu...

Nhưng điều mọi người khó chịu với Vinicius không chỉ ở những sự vụ ồn ào như trên, mà còn bởi họ thấy anh vô trách ở trên sân. Dàn sao Real Madrid chỉ ra anh không chịu gây áp lực lên đối phương, cũng như thiếu quyết tâm giành lại bóng…

Giờ đây, mối bận tâm của phòng thay đồ Real Madrid là lãnh đạo CLB quyết định thế nào về tương lai Vinicius, người sẽ hết hợp đồng vào hè 2027.

Chân sút Brazil đang đòi Real Madrid tăng lương cao và lãnh đạo CLB không đồng ý. Ảnh: ProShot

Đàm phán đôi bên hiện bị đình trệ, Vinicius yêu cầu mức lương 30 triệu euro/năm, cho thỏa thuận có thời hạn 5 năm, nhưng Chủ tịch Florentino Perez không chấp nhận yêu cầu ‘trên trời’ ấy.

Nhóm 6 cầu thủ trên muốn Real Madrid bán Vinicius đi để đỡ gây họa thêm, vì cầu thủ này dù có tài năng nhưng chẳng khác gì quả bom hẹn giờ trong phòng thay đồ Real Madrid.

MB thông tin, nếu Vinicius vẫn khăng khăng yêu cầu trên, Real Madrid sẽ đưa anh ra thị trường chuyển nhượng vào mùa hè 2026, để ngăn ý đồ xấu của tiền đạo Brazil: cố ý ở đến hết hợp đồng và ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.