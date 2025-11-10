Đây đã là mùa thứ 4 liên tiếp Real Madrid không thể thắng ở Vallecas, hòa 3 trận cùng 1 thất bại; cũng là trận thứ hai liên tiếp họ không ghi nổi bàn thắng nào.

Phải quay về tháng 5/2023 mới thấy Real Madrid không ghi bàn trong 2 trận liền – trước Man City và Valencia.

Mbappe và Real Madrid có trận đấu kém. Ảnh: RMCF

Trong trận derby Madrid với Rayo Vallecano, Kylian Mbappe thậm chí không thực hiện được cú sút nào trúng đích.

“Rayo buộc bạn phải chạy theo nhịp độ điên cuồng. Mùa này, chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc nỗ lực phá vỡ bế tắc”, Xabi Alonso nhìn nhận sau trận.

Chiến lược gia người xứ Basque thừa nhận Real Madrid thiếu đột biến trong cách triển khai tấn công.

“Trong các pha chuyển đổi tấn công, chúng tôi không tạo được sự đột biến”, ông nói.

Những tưởng chiến thắng trong trận Siêu kinh điển trước Barca mang lại sinh khí mới cho Real Madrid, nhưng kể từ đó đội đi chệch hướng.

Khi được hỏi điều gì khiến ông lo hơn, kết quả thua Liverpool ở Anfield và trận hòa Rayo Vallecano, Xabi Alonso đáp: “Tôi quan tâm đến việc tiếp tục cải thiện”.

Cựu HLV Bayer Leverkusen gửi thông điệp: “Đội bóng cần tự phê bình một cách tích cực và mang tính xây dựng. Đây mới là tháng 11, còn cả chặng đường dài phía trước. Chúng tôi phải có sự đòi hỏi cao nhất từ chính mình, nhưng cũng phải giữ chừng mực”.

Xabi cũng đề cập đến áp lực mà ông đối mặt sau 2 trận không ghi bàn: “Tôi biết rõ mình đang ở CLB nào. Trong cả những thời điểm tốt lẫn xấu, điều quan trọng là giữ được cân bằng. Mùa giải rất dài, yêu cầu ở đây là tối đa, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó”.

Rayo Vallecano chỉ có 65 giờ nghỉ ngơi (đá Conference League), trong khi Real Madrid được nghỉ tới 113 giờ. Dù vậy, chính đội chủ nhà mới có những cơ hội rõ ràng hơn.

Theo Opta, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Real Madrid chỉ là 0,82, thấp hơn so với 1,19 của Rayo Vallecano.

“Vấn đề là chúng tôi phải cố gắng từng trận một; nhưng lần này đội đã không làm được điều đó”, Alonso kết luận.

Sau kỳ nghỉ quốc tế, Real Madrid còn 3 chuyến làm khách liên tiếp ở La Liga (Elche, Girona, Bilbao), cũng như trận gặp Olympiacos trên sân khách tại Champions League.