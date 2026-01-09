Real Madrid đã tạo nên màn khởi đầu như mơ trong trận derby thành Madrid khi sớm giành lợi thế chỉ sau ít phút bóng lăn.

Ngay phút thứ 2, từ một tình huống đá phạt trực diện, Federico Valverde tung cú sút sấm sét, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của Jan Oblak, mở tỷ số cho đội bóng Hoàng gia.

Valverde và Rodrygo cùng nhau ghi bàn cho Real Madrid - Ảnh: RMCF, La Liga

Bàn thua sớm buộc Atletico Madrid phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Thế trận vì thế trở nên cởi mở hơn, khi Real sẵn sàng chơi phòng ngự phản công đầy tốc độ. Dù đôi bên liên tục tạo ra những pha lên bóng nguy hiểm, hiệp một vẫn khép lại mà không có thêm bàn thắng nào.

Kịch tính được đẩy lên cao ngay đầu hiệp hai. Phút 55, Valverde tiếp tục ghi dấu ấn với đường chuyền xé toang hàng thủ Atletico, tạo điều kiện để Rodrygo thoát xuống dứt điểm gọn gàng, nhân đôi cách biệt cho Real Madrid.

Tuy nhiên, chỉ ba phút sau, Atletico lập tức đáp trả. Từ pha phối hợp bên cánh phải giữa Llorente và Giuliano Simeone, bóng được treo chuẩn xác để Alexander Sørloth bật cao đánh đầu, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Những phút cuối chứng kiến Atletico dồn toàn lực tấn công trong thế không còn gì để mất. Dẫu vậy, hàng thủ Real Madrid chơi tập trung và bản lĩnh, đứng vững trước sức ép nghẹt thở.

Chung cuộc, Real bảo toàn chiến thắng 2-1, qua đó giành quyền vào chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha, nơi họ sẽ đối đầu đại kình địch Barcelona vào rạng sáng ngày 12/1.

Ghi bàn:

Real Madrid: Valverde (2'), Rodrygo (55')

Atletico: Sorloth (58')

Đội hình thi đấu

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri (Molina 80'), Giuliano Simeone, Gallagher (Le Normand 46'), Koke (Cardoso 60'), Baena (Griezmann 60'), Sorloth (Almada 74'), Alvarez

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio (Fran Garcia 69'), Rudiger (Mendy 69'), Carreras, Camavinga (Ceballos 87'), Tchouameni, Bellingham, Rodrygo (Mastantuono 87'), Vinicius (Guler 81'), Gonzalo Garcia