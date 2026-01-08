Barca chi 4 triệu euro, mượn Joao Cancelo từ Al-Hilal đến hết mùa, sau khi được HLV Hansi Flick bật đèn xanh và sự ủng hộ lớn từ phòng thay đồ Camp Nou.
Ghi bàn: Torres (22'), Lopez (30'), Bardghji (34'), Raphinha (38. 52')
Barca hơn 7 điểm tại La Liga, Hansi Flick gửi lời khiêu chiến kép đến kình địch Real Madrid, trước khi cùng các học trò hướng đến Siêu cúp Tây Ban Nha.
Yamal và Raphinha cùng nhau ghi bàn đem về chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 cho Barca ngay trên sân của Villarreal, thuộc vòng 18 La Liga 2025/26.
Bellingham và Mbappe cùng nhau tỏa sáng đem về chiến thắng 2-0 cho Real Madrid trước Sevilla, thuộc vòng 18 La Liga 2025/26. Los Blancos tạm thu hẹp khoảng cách với Barca xuống còn 1 điểm.
Barcelona vượt qua thử thách khắc nghiệt trong trận derby Catalunya, đánh bại Espanyol 2-0 để tạm bỏ xa Real Madrid tới 7 điểm tại La Liga.