1. Có lúc là vai phụ, có lúc là nhân vật chính, nhưng Raphinha chưa bao giờ là người “trốn tránh” trong tập thể Barcelona của Hansi Flick. Trái lại, anh luôn sẵn sàng xuất hiện.

Dù vậy, những lễ trao giải quốc tế dường như vẫn làm ngơ trước thứ bóng đá của Rafa. “Thật giống như một trò đùa khi Raphinha không có mặt trong đội hình tiêu biểu của FIFA năm 2025”, Hansi Flick phàn nàn mới đây, liên quan đến Gala The Best.

Raphinha có trận đấu bùng nổ. Ảnh: FCB

Đó là thứ bóng đá đang ở trạng thái thăng hoa, luôn giàu cường độ kể từ khi HLV người Đức tiếp quản băng ghế huấn luyện Barcelona.

Dù cái tôi từng suýt khiến anh chệch hướng – thậm chí từng úp mở ý định xin mặc áo số 10 biểu tượng – Raphinha đã chấp nhận vai trò như một “cánh tay phải” của Lamine Yamal.

Trong vai trò ấy, cầu thủ người Brazil luôn sẵn sàng chiếm lấy ánh đèn sân khấu khi ngôi sao trẻ trưởng thành từ La Masia không đạt 100% thể trạng. Điều đó một lần nữa xảy ra ở Jeddah (Saudi Arabia) trước Bilbao.

Vào thời điểm Yamal thiếu năng lượng sau khi vừa khỏi virus đường ruột, chính Raphinha đứng ra cầm trịch; anh chơi vì tập thể (1 kiến tạo), chơi cho chính mình (2 bàn thắng). Không có gì mới mẻ, nhưng đầy đam mê.

“Tôi sẽ không bao giờ nói rằng mình đang ở phong độ tốt nhất, bởi tôi luôn muốn tiếp tục tìm kiếm và cố gắng có một mùa giải gần như hoàn hảo”, Raphinha khẳng định.

2. Hansi Flick không muốn mạo hiểm trước Bilbao, nhất là khi mục tiêu là cạnh tranh danh hiệu đầu tiên trong năm – cũng là chiếc cúp thứ 4 dưới triều đại của ông tại Barcelona.

Dù muốn giữ sức cho Lamine Yamal, người chỉ đá khoảng 20 phút, Flick không hề tính toán trong việc sắp xếp đội hình xuất phát tại Jeddah.

Để tìm ra phiên bản tốt nhất của Barca, Flick cần tìm ra phiên bản tốt nhất của Raphinha.

Flick không làm Raphinha khó chịu, khi ông kéo anh ra khỏi vị trí hộ công, nơi Rafa từng đá ở trận derby với Espanyol, và đẩy anh về bám biên trái.

“Chúng tôi khiến trận đấu trở nên dễ dàng hơn. Khi chơi tốt, mọi thứ đều đơn giản hơn. Dù vậy, đối đầu Bilbao không hề dễ, họ có rất nhiều chất lượng”, Raphinha phân tích.

“Chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời với tư cách tập thể, và đó là điều khiến tôi hài lòng nhất”, Flick đồng tình.

Từ hành lang cánh, Raphinha liên tục bào mòn đối thủ xứ Basque. Những đối tác phối hợp của anh có thể thay đổi – lúc là Pedri, lúc là De Jong, khi khác là Fermin Fermin, luôn có Balde hỗ trợ gần đó – nhưng khát vọng trước khung thành thì không đổi.

3. Thực tế, Barca chỉ giảm nhịp độ, gần giữa hiệp hai, khi Hansi Flick cho Rafa nghỉ và tung Rashford vào sân.

Các cầu thủ Barca thay nhau nhập công. Ảnh: FCB

Cho đến lúc đó, Barca đã dẫn 5-0. Mọi thứ được giải quyết trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ kể từ khi bóng lăn.

Barca chơi bóng theo sự vui tươi cùng Raphinha. Nếu như nhà ĐKVĐ La Liga chạy theo năng lượng của cựu cầu thủ Leeds United, thì Bilbao hoàn toàn mất phương hướng bởi tốc độ mà anh thể hiện.

Từ đó, trận đấu được định đoạt gần như theo quán tính. Ngay từ khi mới bắt đầu, khán giả đã có thể dự đoán về chiến thắng đậm cho “Blaugrana”.

Ferran Torres, Fermin Lopez, Roony Bardghji và Rapinha lần lượt lập công trước giờ nghỉ. Đầu hiệp 2, Rafa định đoạt kết quả, rồi dưỡng sức cho trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha – gặp đội thắng trong trận derby Real Madrid vs Atletico.

“Các cầu thủ tấn công đang rất vào phom và điều đó giúp ích cho tất cả chúng tôi. Gần đây, đội cũng có chuỗi trận giữ sạch lưới, điều này cũng rất quan trọng”, Pau Cubarsi nhấn mạnh.

Có thể nói, trung vệ trẻ Cubarsi trải qua ngày thi đấu với rất ít việc làm. Raphinha và hàng công đã bao quát mọi thứ.

Real Madrid hay Atletico cho trận chung kết? “Ai cũng muốn đá một trận Siêu kinh điển, nhưng gặp đối thủ nào cũng vậy thôi”, Cubarsi nhấn mạnh.

Raphinha chung quan điểm: “Chúng tôi phải tập trung vào chính mình”. Anh đang làm điều đó rất tốt.