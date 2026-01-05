Thiếu vắng Kylian Mbappe vì chấn thương, Real Madrid vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội khi tiếp đón Real Betis trên sân Santiago Bernabeu. Trong bối cảnh buộc phải giành trọn ba điểm để tiếp tục bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga, đội bóng Hoàng gia nhập cuộc với quyết tâm rất cao.

Real Madrid nhanh chóng kiểm soát thế trận, liên tục ép sân bằng tốc độ và khả năng luân chuyển bóng linh hoạt.

Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà cụ thể hóa ưu thế ở phút 20. Từ tình huống đá phạt có ý đồ của Rodrygo, Gonzalo Garcia thoát khỏi sự kèm cặp rồi bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số cho “Los Blancos”.

Gonzalo Garcia lập hat-trick cho Real Madrid trong trận đấu Mbappe vắng mặt vì chấn thương - Ảnh: RMCF

Bước sang hiệp hai, Real Madrid càng chơi càng thanh thoát. Phút 50, Federico Valverde tung đường chuyền chuẩn xác để Gonzalo Garcia xử lý gọn gàng và dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 2-0.

Chỉ ít phút sau, Raul Asencio tận dụng pha bóng lộn xộn từ quả phạt góc, dứt điểm cận thành gia tăng cách biệt.

Bị dẫn sâu, Betis vùng lên và có bàn rút ngắn ở phút 66 nhờ pha solo kỹ thuật của Cucho Hernandez. Tuy nhiên, đó chỉ là khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi của đội khách.

Phút 82, Arda Guler kiến tạo tinh tế để Gonzalo Garcia hoàn tất cú hat-trick bằng pha xử lý đầy ngẫu hứng, dập tắt mọi hy vọng của Betis.

Chiến thắng đậm đà giúp Real Madrid tiếp tục duy trì áp lực trong cuộc đua vô địch, đồng thời khẳng định chiều sâu đội hình ngay cả khi thiếu vắng ngôi sao số một trên hàng công.

Ghi bàn:

Real Madrid: Gonzalo Garcia (20', 50', 82'), Raul Asencio (56'), Fran Garcia (90'+4)

Real Betis: Cucho Hernandez (66')

Đội hình ra sân:

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras, Tchouameni, Bellingham, Camavinga, Gonzalo Garcia, Rodrygo, Vinicius

Real Betis: Valles, Ortiz, Natan, Bartra, Rodriguez, Deossa, Roca, Antony, Fornals, Ruibal, Hernandez