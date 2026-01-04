Ở trận derby xứ Catalan, Barca không có màn trình diễn tốt nhất, nhưng những thay đổi người của Hansi Flick đã giúp họ túi 3 điểm, với chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Dani Olmo (86’) và Lewandowski (90’), với cả 2 kiến tạo đến từ một dự bị khác: Fermin Lopez.

Fermin Lopez dẫn dắt Barca đến chiến thắng khi kiến tạo cho cả Dani Olmo và Lewandowski lập công. Cả bộ 3 này đều vào sân từ ghế dự bị. Ảnh: FCB

Với kết quả này, Barca xây chắc ngôi đầu La Liga, với 49 điểm sau 19 trận đã chơi, hơn 7 điểm so với Real Madrid, đội sẽ tiếp Bilbao lúc 22h15 tối nay (4/1), trong cảnh vắng ‘thần hộ mệnh’ Kylian Mbappe.

Mặc dù thừa nhận Barca không xứng đáng thắng trong suốt 80 phút, cho đến khi có những thay đổi trên sân và họ xuyên thủng lưới đối phương, nhưng Hansi Flick cũng đưa ra tuyên bố “chiến thắng này gửi một thông điệp đến La Liga”, ám chỉ cuộc đua giành chức vô địch, mà đối thủ không ai khác chính là Real Madrid.

“Tôi rất vui và hài lòng với 3 điểm Barca giành được. Espanyol đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Thành thật mà nói, chúng tôi không xứng đáng với chiến thắng này, nhưng những thay đổi của Barca sau khi thay người đã quyết định trận đấu. Và tôi rất vui vì điều đó”, Hansi Flick chia sẻ sau trận.

Thuyền trưởng Barca nói thêm: “Tôi phải cảm ơn Joan Garcia vì cậu ấy đã chơi thật xuất sắc. Cậu ấy là một trong những thủ môn giỏi nhất thế giới hiện nay.

Những cầu thủ vào sân thay người (Fermin Lopez 46’, Pedri, Dani Olmo và Lewandowski cùng vào sân phút 64) cũng thể hiện được phẩm chất của mình. Tôi rất hài lòng với điều đó, dù không hài lòng tổng thể trong 80 phút đầu của đội.

Nhưng Barca đã ghi 2 bàn và giành được 3 điểm, điều đó gửi một thông điệp tích cực ở cuộc đua La Liga”.

Hansi Flick gửi tuyên chiến kép đến Barca, cuộc đua danh hiệu La Liga và phía trước Siêu cúp Tây Ban Nha. Ảnh: FCB

Sau trận đấu này, Hansi Flick cùng Barca sẽ đến Saudi Arabia chuẩn bị cho Siêu cúp Tây Ban Nha, với trận bán kết gặp Bilbao (2h ngày 8/1), trong khi Real Madrid sẽ đấu Atletico (2h ngày 9/1).

Và một tuyên bố khác được nhà cầm quân người Đức gửi đi: “Giành siêu cúp Tây Ban Nha? Đó là mục tiêu của Barca. Nhưng trước tiên chúng tôi phải vượt qua Athletic Bilbao đã. Đó cũng không phải là một trận đấu dễ dàng và chúng ta hãy chờ xem”.

Với việc thi đấu sau 1 ngày ở cả La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha, Xabi Alonso cùng Real Madrid chịu thêm áp lực, nhất là trong bối cảnh đối thủ đã giành chiến thắng.