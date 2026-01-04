Theo Diario AS, sau thông điệp rõ ràng từ Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez: hoặc gia hạn hợp đồng, hoặc CLB sẽ bán anh ở chuyển nhượng hè 2026, Vinicius đã… xuống nước, giảm các yêu cầu về lương, thưởng, để ở lại Bernabeu.

Vinicius 'xuống nước', giảm các yêu cầu về lương bổng để ở lại Real Madrid. Ảnh: Defensa

Báo chí Tây Ban Nha đều cho biết, chân sút Brazil muốn tiếp tục gắn bó Real Madrid và CLB cũng ưu tiên ký mới với anh, khi thỏa thuận hiện tại đôi bên sẽ hết hạn vào hè 2027.

Defensa cung cấp thêm, đàm phán phía Vinicius và Real Madrid dậm chân tại chỗ thời gian qua, do tiền đạo này muốn hưởng lương, thưởng ngang, thậm chí vượt Kylian Mbappe – người đang có mức thu nhập cao nhất đội – lương 15 triệu euro/năm + 8 triệu euro tiền thưởng ký hợp đồng/năm, tổng cộng là 23 triệu euro/năm (khoảng 46 triệu euro/năm trước thuế).

Cụ thể, Vinicius được cho đòi lương 20 triệu euro/năm (sau thuế), thêm cả thưởng ký hợp đồng mới. ‘Ông trùm’ Perez gạt phắt điều này, tái khẳng định, Real Madrid sẽ không phá vỡ cấu trúc lương vì bất cứ ai.

Tuy nhiên, vị Chủ tịch CLB cũng đã có cuộc gặp riêng với Vinicius vào cuối năm, khẳng định Real Madrid xem ngôi sao Brazil là cầu thủ quan trọng, được xây dựng là biểu tượng ở Bernabeu, bất kể Xabi Alonso ngồi ‘ghế nóng’ hay ai khác.

Chân sút Brazil ban đầu cho rằng, anh xứng đáng là số 1 ở Bernabeu sau các đóng góp lớn trước đó, nhưng giờ đây chấp nhận đứng sau Mbappe. Ảnh: EFE

Trước hứa hẹn của Chủ tịch Perez, Vinicius hiểu rằng không thể làm căng thêm, nếu muốn ở lại Real Madrid. Và theo tin mới nhất từ Defensa, anh chấp nhận vẫn đứng sau Mbappe, bỏ yêu cầu khoản thưởng khi ký mới hợp đồng, đưa ra con số ‘tổng’ là 20 triệu euro (so với 15 triệu euro/năm như hiện tại), bao gồm lương + thưởng, tức ít hơn Mbappe 3 triệu euro.

MB cho biết, con số 20 triệu euro phía Vinicius đưa ra, hiện vênh 15% (3 triệu euro) so với đề nghị của Real Madrid và đây là một khoảng cách mà đôi bên có thể ngồi lại cùng nhau giải quyết được, khi đều muốn tiếp tục mối lương duyên.

Vào tối nay (22h15 ngày 4/1), Vinicius được Xabi Alonso và Real Madrid trông đợi tỏa sáng, giúp đội có chiến thắng đầu năm mới, khi đón tiếp Real Betis, trong bối cảnh vắng mặt Mbappe (chấn thương) và Barca đã lấy trọn 3 điểm, tạm bỏ xa họ đến 7 điểm trên BXH.