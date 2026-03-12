Sân Bernabeu chứng kiến kịch bản khó tin, khi Real Madrid giành chiến thắng 3-0 trước Man City nhờ cú hat-trick của Federico Valverde ngay trong hiệp 1.

Đây là lần đầu tiên Real Madrid ghi 3 bàn trước giờ nghỉ trong một trận knock-out Champions League kể từ 2014 – khi họ thắng Bayern Munich 4-0 ngay trên sân khách.

Real Madrid thắng tưng bừng Man City. Ảnh: Diario AS

Bàn thắng mở tỷ số đến từ đường chuyền dài của thủ môn Courtois, trong khi Valverde là trường hợp thứ 5 ghi hat-trick trong hiệp 1 trận đấu knock-out Champions League. Anh là tiền vệ duy nhất làm được điều này.

“Thật không thể tin được. Người ta luôn mơ về những đêm như thế này. Tôi muốn cảm ơn các đồng đội vì sự tin tưởng họ dành cho tôi để tôi có tâm lý tốt”, Valverde phấn khích.

“Cũng cảm ơn ban huấn luyện và người hâm mộ, những người luôn ủng hộ chúng tôi. Đây là một mùa giải khó khăn nhưng họ vẫn luôn sát cánh. Chúng tôi rất biết ơn”.

Tiền vệ người Uruguay cho biết: “Đây là trận hay nhất sự nghiệp của tôi, đặc biệt là về số bàn thắng. Đã khá lâu rồi tôi mới lại cảm thấy vui như thế khi thi đấu. Tôi rất hạnh phúc và phấn khởi vì chiến thắng của đội”.

Valverde tiết lộ, Real Madrid đã nghiên cứu kỹ Man City và luyện chiêu để chống lại đối thủ. Vũ khí quan trọng của “Los Blancos” là đường chuyền dài từ Courtois.

“Chúng tôi đã tập luyện khá nhiều cho điều này, đặc biệt là các tình huống triển khai bóng từ thủ môn”, Valverde chia sẻ.

“Họ pressing theo kiểu kèm người một-một, nên phía sau có nhiều khoảng trống để chạy. Chúng tôi có tốc độ và điều đó đã hoạt động rất tốt”.

Valverde bùng nổ với hat-trick. Ảnh: Diario AS

Valverde được HLV Alvaro Arbeloa xếp tiền vệ phải, nhưng anh đá như một tiền đạo. “Đó là điều tôi cố gắng làm, cũng là điều HLV yêu cầu: dâng lên từ tuyến hai và tham gia tấn công.

Trận này chúng tôi có nhiều cầu thủ để kiểm soát bóng, nên tôi cố gắng xâm nhập tấn công nhiều hơn. Các đồng đội đã chuyền cho tôi những đường bóng tuyệt vời, tôi rất cảm ơn họ”.

Rất lâu rồi Real Madrid mới có trận gắn kết như vậy, dù thiếu nhiều trụ cột. “Chúng tôi phải đối xử với nhau như anh em: bảo vệ nhau, giúp đỡ nhau, luôn che lưng cho nhau. Khi đội bóng đoàn kết thì điều đó thể hiện rất rõ”.

Giữa niềm vui chiến thắng, Valverde không quên cảnh báo Real Madrid: “Chúng tôi biết rằng thi đấu ở Manchester rất khó. Họ pressing mạnh và khán giả gây áp lực lớn. Chúng tôi phải bước vào lượt về với tâm thế như tỷ số đang là 0-0 và làm việc thật tốt”.