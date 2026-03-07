Valverde cứu Real Madrid

Real Madrid tưởng như lại đánh rơi thêm cơ hội trong cuộc đua La Liga. Họ cầm bóng nhiều nhưng thủ môn Thibaut Courtois phải làm việc nhiều hơn, trong khi Iago Aspas còn sút trúng cột dọc.

Đội bóng Hoàng gia bám víu vào những giây cuối cùng của trận đấu, khi thời gian bù giờ gần khép lại. Trên sân lúc ấy có hai gương mặt trẻ Manuel Angel và Palacios, bởi Alvaro Arbeloa với đội hình sứt mẻ gần như không còn lựa chọn nào khác.

Valverde giải cứu Real Madrid. Ảnh: Diario AS

Đúng vào khoảnh khắc giới hạn ấy, một pha phá bóng bật ra rơi đến chân Federico Valverde. Tiền vệ Uruguay khống chế, tạo khoảng trống trước khi tung cú sút như búa bổ, bóng chạm Marcos Alonso đổi hướng rồi bay vào lưới.

Sau khi kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng lại để một Celta Celta chơi rất hay tạo ra nhiều nguy hiểm, Real Madrid phá vỡ thế hòa trong một tình huống gần như tuyệt vọng và giữ lại thêm hy vọng đua tranh với Barcelona.

Họ kết thúc đêm đấu chỉ còn kém đội bóng của Hansi Flick 1 điểm, trước khi Barca làm khách của Bilbao tại San Mames (3h ngày 8/3).

Đó là cú đánh quyết định khác của Valverde để tháo gỡ nút thắt căng thẳng sau 2 thất bại liên tiếp tại La Liga. Real Madrid đến Vigo với dư âm khó chịu của trận thua Getafe, cảm giác thi đấu nghèo nàn, sự bất mãn từ khán giả Bernabeu và khoảng cách với Barca ngày càng xa.

“Los Blancos” cũng mang theo danh sách 10 cầu thủ vắng mặt và một loạt cầu thủ trẻ. Tình thế khẩn cấp và lực lượng thiếu hụt nghiêm trọng. Trong hoàn cảnh ngột ngạt ấy, Arbeloa vẫn khiến đội bóng thể hiện được tinh thần đoàn kết cao nhất.

Ở Balaidos, Real Madrid khởi đầu bằng việc pressing tầm cao, chơi gắn kết và có tổ chức hơn nhiều so với những trận trước.

Đội khách duy trì nhịp độ ổn định, được tiếp sức bởi nguồn năng lượng của Pitarch trong lần thứ hai liên tiếp đá chính, cùng sự khát khao của Brahim Diaz – người trước đó ít được trọng dụng.

Tuyến giữa được chống đỡ bởi uy quyền Aurelien Tchouameni, “ông chủ” khu trung tuyến, nơi anh làm tê liệt Celta.

Tiếp thêm hy vọng

Real Madrid dần kiểm soát bóng trong những quãng dài hơn, luân chuyển nhanh nhẹn hơn so với các trận gần đây. Các cầu thủ cũng di chuyển linh hoạt hơn, như vừa tỉnh giấc sau những tuần lễ ngủ quên.

Hàng thủ Real Madrid để Celta ghi bàn như chỗ không người. Ảnh: Diario AS

Rudiger và Raul Asencio bắt đầu thử những đường chuyền vượt tuyến sau lưng hàng thủ khi thấy đồng đội băng cắt.

Tuy vậy, họ không tìm được cơ hội rõ ràng theo cách đó và trận đấu dần biến thành những pha luân chuyển ngang từ cánh này sang cánh khác, khiến Celta lùi sâu trước vòng cấm của thủ môn Radu.

Tchouameni nhiều lần xuất hiện ở rìa khu cấm địa và tung hai cú sút liên tiếp. Từ cú sút thứ hai, Real Madrid được hưởng phạt góc. Tiền vệ người Pháp vẫn đứng nguyên vị trí và Arda Guler đưa bóng đến đúng chỗ.

Anh vung chân lần nữa, bóng dội cột rồi bay vào lưới. Giống như 9 ngày trước gặp Benfica, Tchouameni đã làm tất cả: cướp bóng và ghi bàn.

Real Madrid cầm bóng quanh khu vực của một đối thủ co cụm, nhưng Celta Vigo thể hiện hình ảnh một cỗ máy được vận hành rất tinh vi: ít bóng hơn, tạo nhiều nguy hiểm hơn.

Celta Vigo hiểu rõ những con đường để gây tổn thương cho Real Madrid. Khi họ phòng ngự sâu, phía sau hàng thủ để lộ khoảng trống lớn.

Wiliot Swedberg bứt tốc ở khoảng cách 50 mét, nhận bóng tiến đền gần biên ngang, loại Trent Alexander-Arnold dễ dàng, có đủ thời gian chuyền cho Borja Iglesias ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Sau khi tỷ số được cân bằng, Real Madrid giữ bóng nhiều hơn, nhưng người vất vả hơn là Courtois – người phản xạ xuất sắc trước cú dứt điểm cận thành của Wiliot.

Cú đá có phần may mắn của Valverde. Ảnh: Diario AS

Phía bên kia, cơ hội không nhiều. Vinicius hiếm khi xuất hiện. Thời gian trôi qua mà anh không thực hiện nổi một pha rê bóng nào. Trận đấu diễn ra ngoài “quỹ đạo” của cầu thủ Brazil, và Real Madrid gần như không tạo được đột biến.

La Liga dường như rời xa Arbeloa. Ông quyết định thay đổi khi rút Guler – người rời sân với vẻ ngạc nhiên và không hài lòng – để đưa Cesar Palacios vào thay. Real Madrid lại dồn Celta lùi sâu.

Đáp lại, HLV Giraldez tung vũ khí Iago Aspas. Lão tướng này vào sân, vượt qua Asencio rồi sút trúng cột dọc.

Celta tưởng như gần chiến thắng hơn, nhưng Real Madrid vắt kiệt những giọt tự hào cuối cùng, và kết thúc bằng cú đại bác may mắn của Valverde.

Real Madrid có thêm một tuần hy vọng. Ngoài ra, những cú dứt điểm từ tuyến sau của Tchouameni và Valverde giúp Arbeloa có giải pháp để đấu Man City ở Champions League.