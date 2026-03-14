Hiện tượng Pitarch

“Tôi không biết phát âm tên cậu ấy thế nào: Pitarch”, Thierry Henry nói theo cách riêng của mình trong chương trình bình luận hôm thứ Tư vừa qua.

“Trận này, tôi đã chú ý quan sát cậu bé. Trận đấu thật tuyệt! Cậu ta chạy khắp nơi”, cựu tiền đạo người Pháp thốt lên sau trận Real Madrid thắng Man City 3-0.

Pitarch rất nổi bật trước Man City. Ảnh: EFE

Trong lúc vẫn chưa rõ vai trò của Thiago Pitarch sẽ ra sao khi các ngôi sao trở lại sau chấn thương, và bước tiếp theo của chàng trai mới 18 tuổi này sẽ thế nào, anh đã thể hiện 2 phẩm chất rất hiếm thấy – điều Real Madrid đang thiếu hiện tại.

Pitarch không ngừng đòi bóng ở những khu vực nóng nhất trên sân, chạy không biết mệt để gây áp lực cũng như tạo phương án nhận bóng.

Hai tuần trước, trước khi Pitarch lần đầu đá chính, Alvaro Arbeloa được yêu cầu mô tả về cậu học trò. Những gì ông nói nghe giống hệt “chân dung robot” của mẫu cầu thủ mà đội đang cần nhất.

“Cậu ấy cực kỳ năng động. Điểm mạnh lớn nhất là cá tính rất mạnh: luôn muốn có bóng và khi bị gây sức ép thì cũng không hề cảm thấy bị áp lực”, Arbeloa giải thích.

Thứ Sáu vừa rồi, Arbeloa cho biết trước mắt Pitarch tiếp tục ở lại đội một sau 3 trận liên tiếp đá chính. Đêm thứ Bảy, trước Elche (3h00 ngày 15/3), anh có thể lại có cơ hội ra sân. Tiếp nữa là lượt về với Man City.

Bước tiến và kỷ lục

Trung tâm Valdebebas là điểm dừng chân thứ 4 của Pitarch dù anh mới chỉ vừa qua tuổi 18. Trước đó, anh từng khoác áo các học viện Atletico Madrid (2013-2018), Getafe (2018-2022) và Leganes (2022-2023).

“Nếu phải chọn một thời khắc quan trọng nhất của Pitarch trong năm ở với chúng tôi, thì đó là giải đấu các đội tuyển vùng thường diễn ra vào mùa xuân”, ông Jorge Broto, giám đốc học viện Leganes, kể lại.

“Ở đó có rất nhiều tuyển trạch viên. Trong đội tuyển Madrid, hầu hết cầu thủ đều đến từ Real hoặc Atletico, còn Pitarch thì từ Leganes. Đội đã vô địch giải U16 của Tây Ban Nha”.

Sự thăng tiến của Pitarch rất ấn tượng. Ảnh: EFE

Tại Leganes, Pitarch cũng đá tiền vệ nhưng thiên về tấn công hơn. “Cậu ấy không chơi thấp như bây giờ. Có thể nói đó là một số 8 với khả năng xâm nhập vòng cấm tốt”, Broto nói thêm.

Pitarch chỉ ở sân Butarque một mùa trước khi chuyển sang Real Madrid. Leganes không thu được đồng nào từ thương vụ này vì khi đó cậu chưa đủ 16 tuổi (mới 15), nên CLB không thể ký hợp đồng chuyên nghiệp. “Tuy vậy, chúng tôi vẫn giữ quyền đào tạo trong trường hợp có chuyển nhượng trong tương lai”, Broto cho biết.

Mùa hè 2023, Pitarch tới Valdebebas, bắt đầu ở đội Juvenil C (tương đương U17). Đến tháng 1/2025, tức khoảng 15 tháng trước, chàng trai trẻ còn ở Juvenil B (U18), tức bậc thứ 4 trong hệ thống đào tạo của Real Madrid.

Từ đó, sự nghiệp Pitarch tăng tốc chóng mặt: được Arbeloa đưa lên Juvenil A (U19), rồi gọi lên Castilla, và chỉ sau 14 trận tại Primera Federacion (hạng 3), anh đã lập cột mốc lịch sử.

Trong trận thắng Man City, anh trở thành cầu thủ người Tây Ban Nha trẻ nhất (18 tuổi 220 ngày) đá chính cho Real Madrid ở một trận knock-out Champions League, vượt qua kỷ lục trước đó của Raul Gonzalez (18 tuổi 253 ngày, tháng 3/1996).

Nguồn năng lượng hiếm có

Trước khi gặp Man City, Pitarch đã nhận nhiều lời khen sau màn trình diễn ở Vigo. Nhưng chính sự táo bạo và sức chạy khủng khiếp trước đội bóng Anh – ở một cầu thủ vẫn còn đang “tập lớn” – mới thực sự khiến mọi ánh nhìn đổ dồn vào anh.

Pitarch mang lại năng lượng cho Real Madrid trong giai đoạn then chốt. Ảnh: La Liga

Pitarch thực hiện 34 đường chuyền, với 32 lần chính xác. Tuy nhiên, chính vì quá chủ động nhận bóng ở những vị trí mà ít đồng đội dám xuất hiện, anh từng bị Nico O’Reilly cướp bóng, buộc Thibaut Courtois phải cứu thua ngoạn mục.

“Một cầu thủ rất cá tính, và điều quan trọng nhất là sự năng động cả khi có bóng lẫn không có bóng”, một chuyên gia phân tích học viện nhận xét.

“Pitarch có kỹ thuật không phải xuất sắc, nhưng có thể di chuyển quãng đường rất dài và xuất hiện ở những khu vực mà tiền vệ trung tâm hiếm khi tới được, bởi cậu có trái tim, thái độ và thể lực”.

Trong lúc sự nghiệp đang lên nhanh, Xabi Alonso cũng từng đưa Pitarch vào một số danh sách thi đấu, dù chưa cho ra sân. Arbeloa đã lựa chọn anh như nguồn năng lượng mới.

Arbeloa kết luận: “Có thể có người nghi ngờ khi đưa một cầu thủ 18 tuổi vào trận knock-out, nhưng với Thiago thì tôi rất rõ ràng. Cậu ấy đại diện rất tốt cho lò đào tạo Real Madrid. Ở đây có những cầu thủ giá chuyển nhượng rất cao, nhưng những chàng trai trưởng thành từ học viện cũng xứng đáng có cơ hội”.