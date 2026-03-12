Real Madrid của những điều không tưởng

Đúng như vậy, Champions League luôn biến đổi Real Madrid. Hoặc chính CLB Hoàng gia tự biến mình, viết và viết lại lịch sử Cúp C1 châu Âu ngay cả khi tưởng như họ đã kể hết mọi câu chuyện. Bằng mọi cách có thể.

Ngay cả trước Man City – đội bóng mà họ từng thực hiện cuộc lội ngược dòng phi thường năm 2022, và cũng là đối thủ họ đánh bại hai năm sau đó trong loạt luân lưu tại Etihad.

Real Madrid có màn trình diễn không tưởng. Ảnh: RMCF

Khán giả luôn có thể chờ đợi điều gì đó hơn nữa từ Real Madrid. Đôi khi là 6 phút bù giờ cho cuộc ngược dòng. Đôi khi là 42 phút cho 3 bàn thắng của Federico Valverde trong ngày thiếu gần như toàn bộ hàng công.

Với Real Madrid, người ta phải chuẩn bị tinh thần cho điều không thể đoán trước.

Ngay cả khi trước khi bài thánh ca Champions League vang lên, bầu không khí quanh đội bóng có phần uể oải, niềm kiêu hãnh bị tổn thương vì thua Getafe ở trận sân nhà gần nhất, hay thắng vất vả Celta Vigo nhờ bàn thắng có phần may mắn của chính Valverde.

Ngay cả khi đối thủ là Guardiola – người mà trong mắt các Madridista vừa đáng sợ, vừa bị ghét, vừa được tôn trọng. Hoặc chính vì ông xuất hiện, ngọn lửa kiêu hãnh Madrid lại bùng lên.

Real Madrid xuất hiện trong diện mạo khác hẳn, với sự điềm tĩnh trái ngược những rối loạn gần đây ở La Liga. Alvaro Arbeloa, người thấu hiểu linh hồn “Los Blancos”, đào sâu vào phòng thay đồ để tìm lại tàn lửa của những đêm Champions League huy hoàng tưởng như đã ngoài tầm với của tập thể này.

Từ đó, ông rút ra những lựa chọn táo bạo, như Thiago Pitarch, người lần đầu đá chính trong trận “kinh điển châu Âu” dù mới 18 tuổi và vừa được đôn lên từ Castilla.

Pitarch không hề run sợ trước sân khấu khổng lồ Champions League, hoạt động không biết mệt khi có bóng lẫn khi truy đuổi, thường xuyên hỗ trợ Trent Alexander-Arnold và Valverde khóa chặt Doku.

Chính bên cánh Doku là nơi Guardiola triển khai giai đoạn đầu kế hoạch. Cầu thủ người Bỉ cố gắng khai thác điểm yếu phòng ngự của Trent. Nhưng Real Madrid chống đỡ bằng tinh thần tập thể của những đêm sinh tử.

Man City hoàn toàn tan chảy. Ảnh: Diario AS

Doku nỗ lực nhiều, nhưng hiếm khi vượt qua được. Ở cánh đối diện, Mendy dựng lên một bức tường khổng lồ để theo sát Savinho. Mọi thứ được “Los Merengues” vận hành với sự chắc chắn gần như tuyệt đối.

Trên đôi cánh Valverde

Man City vẫn chuyền bóng như thường lệ, bởi Pep luôn đòi hỏi điều đó, tổ chức cả thế giới của họ quanh trái bóng. Nhưng lần này ít quyết liệt, nhịp độ chậm hơn, ít nguy hiểm hơn.

Những bản báo cáo y tế cho thấy Real Madrid dường như chỉ còn cách chịu đựng khoảng trống của 7 ca chấn thương, đặc biệt là Mbappe, Bellingham và Rodrygo – khiến đối thủ tưởng như họ không còn hỏa lực.

Nhưng không. Bởi đây là Champions League. Luôn có điều gì đó đặc biệt xuất hiện. Để thực hiện màn ảo thuật, Real Madrid cần cái chân trái của Courtois và tinh thần hoang dã của Valverde. Thủ môn người Bỉ liên tục phát bóng dài sang cánh phải cho tới khi tiền vệ Uruguay.

Trong một pha như vậy, phút 20, Valverde khống chế bóng, vượt qua O’Reilly bằng động tác giả rồi xộc thẳng vào khu cấm địa của Donnarumma. Anh vượt qua thủ môn Italia bằng một cú chạm bóng tinh tế và dứt điểm vào lưới trống.

Đó như phần tiếp theo của những gì anh đã làm tại Vigo. Ở đó, Valverde bắt đầu kéo cả đội dậy từ bờ vực. Giờ anh mang theo đà hưng phấn ấy đến Bernabeu.

Bàn thứ hai đến từ cánh trái sau đường chuyền má ngoài xuyên tuyến của Vinicius. Bàn thứ ba đến ở trung lộ: Valverde khống chế đường chuyền của Brahim bằng cú sombrero (tâng bóng qua đầu) tuyệt đẹp rồi dứt điểm ghi bàn.

Valverde bùng nổ với cú hat-trick. Ảnh: RMCF

Hat-trick đầu tiên của “El Pajarito” (chú chim nhỏ, biệt danh của Valverde), trong một trận đấu vốn được dự báo đầy hiểm trở.

Man City bỗng thấy mình bị dẫn 3-0 trong một đêm họ cảm thấy khó hiểu. Thầy trò Pep không tìm ra lý do, cũng không tìm ra lời giải. Guardiola tiếp tục tìm kiếm tốc độ của Semenyo, Savinho và Doku, sức mạnh của Haaland.

Nhưng Real Madrid vẫn chắc chắn và tận hưởng khoảng trống phía trước. Từ đó, Guler tung đường chọc khe cho Vinicius băng vào vòng cấm và bị Donnarumma phạm lỗi.

Dù vậy, cú sút phạt đền nhảy chân sáo của Vini bị thủ môn người Italia cản phá. Trận đấu khép lại với thình huống Courtois cản phá không tưởng, khi Pitarch mất tập trung trong vòng cấm, bị O’Reilly cướp bóng sút nhanh ở cự ly gần.

Khi Real Madrid tìm lại Champions League của mình, người ta chỉ còn biết đứng nhìn.