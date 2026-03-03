Real Madrid bước vào cuộc tiếp đón Getafe với nhiều xáo trộn đáng chú ý. Camavinga phải đi khám răng, mở ra cơ hội đá chính hiếm hoi cho tiền vệ 17 tuổi Thiago Pitarch, trong khi Mbappe tiếp tục vắng mặt vì chấn thương.

Dù vậy, đội chủ sân Bernabeu vẫn nhập cuộc chủ động và tạo ra sức ép lớn ngay từ đầu. Phút 13, Vinicius có cơ hội đối mặt nhưng lại dứt điểm thiếu chính xác, bỏ lỡ thời cơ vàng.

Real Madrid trả giá đắt vì phung phí cơ hội - Ảnh: GCF

Thế trận nghiêng hẳn về Real, Guler cũng suýt mở tỷ số sau pha xoay sở kỹ thuật trong vòng cấm. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 39 khi Satriano tung cú vô-lê một chạm tuyệt đẹp, đưa bóng găm vào lưới trong sự bất lực của Courtois.

Bị dẫn bàn, Real Madrid dồn toàn lực tấn công nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự dày đặc và đầy tiểu xảo của Getafe. HLV Arbeloa tung Rodrygo và Mastantuono vào sân, tạo ra sức sống mới.

Tuy nhiên, Rudiger đánh đầu chệch cột, Rodrygo bị Soria xuất sắc cản phá, còn Mastantuono cũng bất lực trước người gác đền đội khách.

Niềm vui của các cầu thủ Getafe khi tạo địa chấn ngay tại Santiago Bernabeu - Ảnh: GCF

Kịch tính chưa dừng lại khi Mastantuono nhận thẻ đỏ trong thời gian bù giờ. Getafe cũng mất người nhưng vẫn bảo toàn chiến thắng 1-0. Thất bại này khiến đội bóng Hoàng gia bị đài kình địch Barca bỏ xa tới 4 điểm trong cuộc đua vô địch La Liga mùa này.

Ghi bàn: Satriano 39'

Thẻ đỏ:

Real Madrid: Mastantuono 90'+5

Getafe: Liso 90'+7

Đội hình xuất phát:

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Alaba, Carreras, Valverde, Tchouameni, Thiago Pitarch, Guler, Gonzalo Garcia, Vinicius.

Getafe: Soria, Iglesias, Duarte, Boselli, Zaid Romero, Diego Rico, Kiko Femenia, Luis Milla, Arambarri, Satriano, Vazquez.