Thất bại của Real Madrid trước Osasuna mở ra cơ hội không thể tốt hơn để Barcelona trở lại đỉnh bảng, và đội bóng xứ Catalunya đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thuyết phục.

Dù khởi đầu có chút lỏng lẻo khi suýt thủng lưới chỉ sau 20 giây từ cơ hội của Carlos Alvarez, Barca nhanh chóng siết lại đội hình. Phút thứ 4, Marc Bernal băng vào đệm bóng cận thành sau quả căng ngang của Eric Garcia, sớm khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà

Barca thắng dễ Levante - Ảnh: FCB

Levante không tạo được nhiều áp lực trong phần còn lại của hiệp một. Trái lại, hàng tiền vệ Barca mới là điểm nhấn. Phút 32, Frenkie de Jong di chuyển thông minh, đón đường lật bóng chuẩn xác của Cancelo rồi dứt điểm gọn gàng, nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp hai, Barca thi đấu ung dung, kiểm soát nhịp độ và chờ đợi thời cơ kết liễu đối thủ. Phải đến phút 81, bàn thắng thứ ba mới đến khi Fermin Lopez - vào sân từ ghế dự bị tung cú sút xa đầy uy lực, bóng đập cột dọc rồi bay vào lưới, sau pha kiến tạo của Lamine Yamal.

Chiến thắng 3-0 giúp Barcelona chính thức vượt Real Madrid để chiếm lại ngôi đầu La Liga với 1 điểm nhiều hơn, đồng thời củng cố niềm tin vào cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.

Ghi bàn: Bernal (4'), De Jong (32'), Fermin Lopez (81')

Đội hình ra sân:

Barca: Joan Garcia, Bernal, Gerard Martin, Eric Garcia, Kounde, Cancelo, De Jong, Olmo, Yamal, Raphinha, Lewandowski

Levante: Ryan, Toljan, Adri, Matturro, Manu Sánchez, Oriol Rey, Olasagasti, Tunde, Carlos Álvarez, Víctor García, Iván Romero