Barcelona nhập cuộc chủ động và nhanh chóng áp đặt thế trận trước Villarreal bằng lối chơi kiểm soát bóng linh hoạt. Phút 28, từ pha chọc khe thông minh của Fermín, Lamine Yamal thoát xuống rồi dứt điểm chéo góc chuẩn xác, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng giúp Blaugrana càng chơi càng hưng phấn.

Yamal có trận đấu thăng hoa rực rỡ - Ảnh: FCB

Chỉ 9 phút sau, Lamine Yamal tiếp tục khiến khán giả bùng nổ. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha xử lý kỹ thuật bên hành lang phải, loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi tung cú cứa lòng vào góc cao, nhân đôi cách biệt 2-0.

Về phần mình, Villarreal từng đưa được bóng vào lưới cuối hiệp một nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Đầu hiệp hai, Pape Gueye rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội khách sau pha bóng lộn xộn. Tuy nhiên, hy vọng của Villarreal nhanh chóng bị dập tắt. Phút 69, Yamal hoàn tất cú hat-trick bằng pha bứt tốc và dứt điểm lạnh lùng, nâng tỷ số lên 3-1.

Phút 90+1, Lewandowski ấn định chiến thắng 4-1 sau đường kiến tạo của Kounde. Ba điểm trọn vẹn giúp Barcelona có 64 điểm sau 26 vòng, tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi.





