Champions League đang bước vào giai đoạn đầy kịch tính. Theo phân nhánh bốc thăm (18h00 ngày 27/2), vòng 1/8 không loại trừ khả năng xuất hiện những trận chiến đỉnh cao.

Theo đó, các đại diện bóng đá Tây Ban Nha đều có nguy cơ gặp những đối thủ rất mạnh.

Real Madrid có thể gặp lại Man City. Ảnh: EFE

Real Madrid, đội vừa thắng Benfica của Jose Mourinho 2-1, có nguy cơ chạm trán với Man City.

Rõ ràng Man City của Pep Guardiola là đối thủ nhiều duyên nợ với “Los Blancos”. Những cuộc đối đầu giữa hai đội đã trở thành “kinh điển” của bóng đá châu Âu những mùa gần đây.

Hai đội gặp nhau trong 4 mùa liên tiếp, bao gồm cả mùa này, khi đội bóng Anh thắng 2-1 ngay tại Bernabeu ở giai đoạn vòng bảng.

Nếu may mắn hơn, đối thủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là Sporting Lisbon.

“Tôi chưa có cơ hội gặp Sporting kể từ 2015, khi còn khoác áo Chelsea…”, thủ môn Courtois mỉm cười khi được hỏi đối thủ mong muốn tại vòng 1/8.

Trong cả hai trường hợp, Real Madrid đều thi đấu lượt đi trên sân nhà và đá lượt về vòng 1/8 trên sân khách.

Atletico Madrid cũng gặp thử thách lớn không kém, khi đối thủ chắc chắn là đại diện đến từ Premier League.

Sau khi đi tiếp nhờ cú hat-trick của Alexander Sorloth, Atletico đối đầu Tottenham hoặc Liverpool. Giống như hàng xóm Real Madrid, họ phải đá lượt về tại Anh.

Trong khi đó, Barcelona đang hy vọng gặp lại Newcastle – đối thủ mà họ mở màn hành trình Champions League mùa này với chiến thắng 2-1, nhờ cú đúp của Marcus Rashford.

Trong trường hợp xấu hơn, Barca phải đối mặt với nhà ĐKVĐ PSG – đội vừa loại Monaco ở giai đoạn play-off.

PSG có khả năng trở thành đối thủ của Barca. Ảnh: PSG_inside

PSG có phong độ không ổn định, một phần vì chấn thương của các trụ cột. Mặc dù vậy, kinh nghiệm của Luis Enrique là thử thách lớn cho Barca và Hansi Flick.

Về mặt lý thuyết, “Siêu kinh điển” sẽ xuất hiện ở vòng bán kết nếu Real Madrid và Barca đều giành kết quả thuận lợi.

Giống như vòng play-off, không có giới hạn địa lý trong lễ bốc thăm. Các cặp đấu giữa những đội cùng quốc gia vẫn có thể xảy ra ở vòng 1/8.

Nếu tránh được Barca, Newcastle sẽ gặp Chelsea trong cuộc “nội chiến” Ngoại hạng Anh. Tương tự, hai đội bóng Bundesliga là Bayer Leverkusen và Bayern Munich có thể gặp nhau.

Các trận lượt đi vòng 1/8 sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11/3; lượt về ngày 17 và 18/. Mùa này, trận chung kết được tổ chức ngày 30/5 trên sân Puskas Arena ở Budapest.