Sau cú ngã ngựa trước Mallorca (thua 1-2) ở vòng 30 La Liga cuối tuần qua, Real Madrid tiếp tục trượt chân ở lượt đi tứ kết Champions League, với tỷ số tương tự khi đấu Bayern Munich.

Luis Diaz (41’) và Harry Kane (46’) liên tiếp khiến chủ nhà choáng váng, đến phút 74, Mbappe rút ngắn xuống còn 1-2 cho Real Madrid, nhưng không thể cùng đồng đội ngược dòng bởi Bayern có một Manuel Neuer quá xuất sắc – thực hiện đến 9 pha cứu thua trong trận.

Mbappe và dàn sao Real Madrid tin có thể ngược dòng ở Munich. Ảnh: R.M

Có thể thấy, Real Madrid khởi sắc hơn hẳn, từ khi Jude Bellingham được tung vào sân (62’). Arbeloa đã lên tiếng giải thích cho những thắc mắc vì sao không để ngôi sao người Anh đá chính ngay từ đầu?

“Tôi không muốn để Jude Bellingham ngồi dự bị, nhưng chúng tôi đã bàn bạc về việc trở lại của cậu ấy và không thể đốt giai đoạn được. Cần phải từng bước một. Chắc chắn Bellingham sẽ giúp Real Madrid rất nhiều khi Real Madrid tái đấu Bayern tại Munich”.

Alvaro Arbeloa cũng tiết lộ điều đầu tiên Mbappe cùng dàn sao Real Madrid nói với ông sau thất bại 1-2 trước Bayern Munich – tất cả đều tin tưởng vào một cuộc lội ngược dòng ở ‘hang Hùm’:

“Tôi có những cầu thủ rất cá tính. Điều đầu tiên họ nói với tôi là: chúng ta sẽ thắng ở đó. Chúng ta là Real Madrid, không có gì phải sợ hãi cả”.

Arbeloa cũng tuyên bố, nếu có đội nào có thể giành chiến thắng ở Munich thì đó chính là Real Madrid! Ảnh: Madrid Xtra

Thuyền trưởng Real Madrid cảm thấy tiếc vì vận may đá không đồng hành cùng đội trong hiệp 2, dù họ chơi tốt và đã bị trừng phạt bởi sai lầm:

“Nếu chúng tôi có thể gặp may hơn trong hiệp 2 thì đã khác. Real Madrid đối đấu với một đội bóng rất mạnh. Chúng tôi đã mắc 2 sai lầm – 2 lần để mất bóng không đáng và bị trừng phạt một cách đắt giá. Đội cần phải phòng ngự chắc chắn hơn.

Bàn thắng của Mbappe mang lại hi vọng cho Real Madrid ở cuộc tái đấu. Chúng tôi biết sẽ không dễ dàng, nhưng nếu có một đội có thể giành chiến thắng ở Munich thì đó chính là Real Madrid!”.

Tứ kết lượt về Cúp C1, Bayern Munich vs Real Madrid diễn ra vào lúc 2h ngày 16/4 tới.