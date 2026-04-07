Tầm quan trọng của Kane

Joshua Kimmich rời phòng thay đồ ở Freiburg vào thứ Bảy, sau trận đấu Bundesliga, và có một cuộc trao đổi nhanh với báo chí. Có hai điểm đáng chú ý trong phát biểu của đội trưởng Bayern Munich.

Thứ nhất, anh nói cảm thấy có trách nhiệm vì chưa từng đánh bại được Real Madrid, khi đã trải qua 5 trận trong 3 lần chạm trán tại Champions League kể từ năm 2017.

Bayern Munich chờ đợi Kane. Ảnh: Imago

Thứ hai, anh nhấn mạnh hy vọng Harry Kane – người gặp vấn đề thể lực vài ngày qua – sẽ đá chính tại Bernabe (2h00 ngày 8/4), trong trận lượt đi tứ kết. “Cậu ấy sẽ đá, kể cả phải ngồi xe lăn!”.

Hai ý này phản ánh hai mặt của một thực tế cấp bách. Kimmich hiểu rõ hơn ai hết rằng nếu không có Harry Kane, cơ hội chiến thắng giảm đi theo cấp số nhân.

Là cầu thủ chơi tốt khi đối diện khung thành, nhưng khi lùi về đá tiền vệ trung tâm, Kimmich lại thiếu tầm nhìn không gian cần thiết để nhận bóng từ tuyến dưới rồi xoay người mà không mạo hiểm mất bóng.

Có những cầu thủ cảm nhận chính xác vị trí đối phương trong mọi khoảng không xung quanh, và Kimmich không thuộc nhóm đó. Kane thì có. HLV Vincent Kompany từng nói: “Harry biết cách và biết nơi để di chuyển”.

Biết khi nào nên tiến gần, khi nào nên rời xa trái bóng là một nghệ thuật tưởng đơn giản nhưng chỉ những cầu thủ xuất sắc mới làm được.

Lần gần nhất Bayern thắng tại Bernabeu, ở bán kết năm 2012, việc điều tiết lối chơi được đảm nhiệm bởi 3 bậc thầy: Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger và Toni Kroos.

Sự thiếu hụt các tiền vệ sáng tạo – một vấn đề mang tính hệ thống của bóng đá Đức suốt thập kỷ qua (đến mức Kroos phải trở lại gánh đội tuyển dự EURO 2024) – đã ảnh hưởng nặng nề tới Bayern Munich.

Hơn cả tiền đạo

Để khắc phục, họ “kéo giãn” vai trò của Harry Kane. Ở tuổi 32, tiền đạo người Anh gánh vác hai nhiệm vụ trên sân.

Ngoài nhiệm vụ chính là kết thúc các pha bóng (anh có 48 bàn và 5 kiến tạo sau 40 trận trên mọi đấu trường mùa này), Kane còn lùi sâu nhận bóng từ các trung vệ khi họ không dám chuyền cho Kimmich hay Pavlovic – điều thường xảy ra khi đối phương pressing.

Khi Harry Kane không thể di chuyển khắp sân với cường độ và nhịp độ phù hợp để điều phối lối chơi, Bayern Munich sẽ gặp rắc rối. Điểm yếu này đã lộ rõ, như cách Arsenal khai thác ở vòng bảng (thắng 3-1).

Alphonso Davies và Jamal Musiala vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Cả hai nhiều khả năng sẽ ngồi dự bị.

Vai trò của Kane rất quan trọng với Bayern. Ảnh: Imago

Sự cố mà Kane gặp phải tuần trước trong đợt tập trung cùng đội tuyển Anh càng khiến đội bóng xứ Bavaria lo lắng.

Mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết định, và các CLB thường giấu kín thông tin. Tin đồn cho rằng Kane gặp vấn đề ở mắt cá chân.

Khi được hỏi cụ thể là chân nào bị ảnh hưởng, giám đốc thể thao Max Eberl đã né tránh như thể sợ tiết lộ bí mật quốc gia: “Đó là câu hỏi mang tính đánh đố. Cậu ấy đã tập luyện tốt, và việc có ra sân hay không là quyết định của Vinnie [Kompany]”.

Về phần mình, HLV Kompany lạc quan: “Mặc dù Harry không tập luyện trên sân trong thời gian này, nhưng cậu ấy đã trải qua giai đoạn phục hồi thứ hai. Dù không thi đấu, cậu ấy vẫn tập luyện rất nhiều. Tôi không nghĩ Kane đã mất đi nhịp độ của mình”.

Sân Bernabeu không chờ đợi ai, và mọi ánh mắt đều đổ dồn về Harry Kane, người giờ đây còn hơn cả một tiền đạo, đã trở thành “trục xoay” của Bayern Munich.

“Khi chúng tôi chiêu mộ cậu ấy hai năm trước, nhiều người nghĩ: ‘100 triệu euro là điên rồ!’. Mà tôi cũng từng nghĩ vậy”, Chủ tịch Uli Hoeness chia sẻ trước trận đấu tại Madrid. “Giờ thì tôi sẵn sàng mua Harry Kane với giá 150 triệu!”.