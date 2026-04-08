Enzo Fernandez đang trong thời gian phải chịu án treo giò nội bộ 2 trận từ phía Chelsea, khiến anh vắng mặt trận gặp Port Vale và Man City cuối tuần này.

Lãnh đạo Chelsea trừng phạt tiền vệ người Argentina vì đặt câu hỏi về tương lai của mình và chỉ trích việc sa thải HLV Enzo Maresca trước truyền thông.

Enzo Fernandez quyết tâm rời Chelsea hè tới - Ảnh: SunSport

Tờ El Chiringuito đưa tin, tiền vệ từng vô địch World Cup 2022 đang chuẩn bị nộp đơn xin chuyển nhượng để mở đường cho một thương vụ 'bom tấn' gia nhập Real Madrid hè này.

Chương trình truyền hình Tây Ban Nha cho rằng, Fernandez muốn tự mình giải quyết mọi việc sau khi cảm thấy thất vọng tại Stamford Bridge.

Người đại diện của Enzo - Javier Pastore đã lên án Chelsea vì loại cựu tiền vệ Benfica ra khỏi đội hình và đang tìm kiếm bến đỗ mới cho thân chủ.

Tuy nhiên, hy vọng rời London của Enzo Fernandez có thể bị cản trở vì mức phí chuyển nhượng mà phía The Blues yêu cầu.

Chelsea dự kiến đòi 130 triệu bảng nếu Real Madrid hay bất kỳ CLB nào muốn có sự phục vụ của Enzo hè tới.

Đội bóng phía Tây London biết rằng, họ đang ở vị thế đàm phán mạnh mẽ, bởi cầu thủ người Argentina ký hợp đồng có thời hạn đến 8 năm rưỡi khi gia nhập hồi đầu năm 2023.

Cho đến nay, Enzo Fernandez đã có 161 lần ra sân trong màu áo xanh, ghi được 28 bàn thắng. Anh thường đeo băng thủ quân mỗi khi Reece James vắng mặt vì chấn thương.