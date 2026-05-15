Trước vòng 36 La Liga, Real Madrid đã không còn hy vọng cạnh tranh chức vô địch. Vì vậy, HLV Arbeloa quyết định xoay tua đội hình, trao cơ hội ra sân cho nhiều cầu thủ thường xuyên dự bị trong cuộc tiếp đón Real Oviedo.

Dù không sử dụng lực lượng mạnh nhất, “Đội bóng Hoàng gia” vẫn hoàn toàn áp đảo trước đối thủ đã sớm nhận vé xuống hạng. Trong suốt hiệp một, Real Madrid kiểm soát thế trận, liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành đội khách.

Real Madrid có chiến thắng giải tỏa - Ảnh: RMCF

Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Escandell cùng những pha bỏ lỡ đáng tiếc của Mastantuono và Brahim Diaz khiến đội chủ nhà chưa thể sớm khai thông bế tắc.

Phải đến phút 44, Gonzalo Garcia mới giúp Real Madrid vượt lên bằng pha lập công quan trọng, giải tỏa áp lực cho đội chủ sân Bernabeu.

Sang hiệp hai, Real Madrid tiếp tục duy trì thế trận một chiều. HLV Arbeloa lần lượt tung Mbappe và Bellingham vào sân nhằm tăng cường sức mạnh tấn công.

Sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 81, Mbappe kiến tạo thuận lợi để Bellingham dứt điểm ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-0 cho Real Madrid.

Với kết quả này, Real Madrid chạm mốc 80 điểm sau 36 trận và tiếp tục giữ vị trí nhì bảng La Liga. Trong khi đó, Real Oviedo đứng cuối bảng với 29 điểm.

Ghi bàn: Garcia 44', Bellingham 81'

Đội hình xuất phát:

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Alaba, Carreras, Diaz, Camavinga, Tchouameni, Mastantuono, Gonzalo Garcia, Vinicius

Oviedo: Escandell, Alhassane, Bailly, Costas, Vidal, Fonseca, Colombatto, Reina, Fernandez, Vinas, Chaira