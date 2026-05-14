Hai năm của thất bại

“Đây là điểm khởi đầu để cố gắng giành Champions League thứ 16”. Trong hành lang sân Wembley, ngay sau khi vô địch Champions League lần thứ 15, Florentino Perez đã hướng ánh nhìn đến danh hiệu tiếp theo.

Không biết mệt mỏi. Không bao giờ thỏa mãn. Gương mặt ông tràn ngập hạnh phúc trước một tập thể sống và chơi bóng như một khối thống nhất.

“Điều quan trọng là tập thể, là bầu không khí họ cùng nhau tạo ra, như một đại gia đình. Đó là một trong những lý do giúp chúng tôi vô địch Champions League, không ai muốn trở thành nhân vật trung tâm hay làm mình nổi bật hơn phần còn lại”, ông phát biểu ở London vào đêm hôm ấy.

Perez trong cuộc họp báo đầu tiên sau hơn một thập kỷ. Ảnh: EP

Gần 2 năm sau, niềm vui ở nước Anh đã biến thành cơn giận dữ tại Madrid, khi Perez đối đầu những “kẻ thù vô hình” – theo lời ông – những người mà giờ đây ông thách thức bằng việc tổ chức bầu cử.

Bên cạnh đó, có cả kẻ thù hữu hình mà Perez nhấn mạnh: một tờ báo và nhà báo luôn ở chiến tuyến đối lập trong cuộc chiến của ông với truyền thông.

Giữa Perez của năm 2024 và Perez của năm 2026 là hai năm, nhưng trên hết là vô số vấn đề. Tất cả đều hiện hữu rõ ràng. Tất cả đều đau đớn.

CLB giàu thành tích nhất lịch sử đã trải qua hai năm không giành nổi bất kỳ danh hiệu lớn nào trong 3 đấu trường chính, đồng thời “nuốt chửng” 3 HLV. Hai người chính thức ra đi là Carlo Ancelotti và Xabi Alonso, còn Alvaro Arbeloa thì đang chờ định đoạt tương lai.

Tất cả xảy ra sau khi, ngay sau đêm Wembley ấy, Real Madrid chiêu mộ viên ngọc quý của “dải ngân hà” mới – Kylian Mbappe, siêu sao mà Perez đã mê mẩn và theo đuổi gần một thập kỷ.

Giờ đây, có người nhìn sự xuất hiện của Mbappe như một sai lầm. Một mảnh ghép phá vỡ sự cân bằng của tập thể mà Ancelotti từng gọi là “phòng thay đồ lành mạnh nhất thế giới”.

Hai năm sau “Decimoquinta”: cãi vã, thất bại, những vụ rò rỉ thông tin khiến thượng tầng CLB lo ngại, và cảm giác ai cũng muốn tránh mặt nhau.

Mbappe bị xem là nguyên nhân khiến Real Madrid thất bại. Ảnh: Diario AS

“Gia đình” mà Perez xây dựng bắt đầu lung lay sau khi Mbappe đến, còn về chuyên môn, đội bóng mất phương hướng kể từ khi Kroos ra đi.

Sự chia tay của tiền vệ người Đức được giới lãnh đạo xem là cơ hội để các tiền vệ trẻ như Camavinga trưởng thành, thay vì coi đó là tổn thất lớn cần phải bổ sung nhân sự trên thị trường chuyển nhượng.

Cả Ancelotti lẫn Alonso đều yêu cầu chiêu mộ một tiền vệ trung tâm trong 2 kỳ chuyển nhượng hè gần nhất, nhưng Perez từ chối, vẫn khẳng định – như ông nhấn mạnh hôm thứ Ba vừa rồi, buổi họp báo đầu tiên sau hơn một thập kỷ – rằng mình đang sở hữu đội hình mạnh nhất thế giới.

Hai năm bất lực ở La Liga lẫn Champions League cho thấy công tác hoạch định chuyên môn vẫn còn rất xa mới đạt mức lý tưởng. Tuy vậy, trách nhiệm cuối cùng lại đổ lên vai các HLV, cũng giống như báo chí.

Mourinho là giải pháp

Giờ đây, Perez lại tìm đến Jose Mourinho, giống như trong kỷ nguyên “Galacticos 2.0”, khi ông trao cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha quyền dẫn dắt Cristiano Ronaldo, Benzema và Kaka. Một giải pháp khẩn cấp cho tình thế cấp bách.

Năm 2021, quyết định đưa Ancelotti trở lại – dù trước đó từng chỉ trích phong cách của Carletto trong nhiệm kỳ đầu – đã mang lại thành công ngoài mong đợi cho Real Madrid.

Việc giành thêm 2 chức vô địch Champions League, đưa Carletto ngang hàng Zidane trong “kim tự tháp tình cảm” mà Perez dành cho các HLV. Giờ đây, Mourinho muốn leo lên vị trí đó với tư cách “HLV thân tín thứ ba” của chủ tịch Real Madrid.

Mourinho là giải pháp khẩn cấp với Perez. Ảnh: A.B

Khôi phục năng lực cạnh tranh thể thao sẽ là yếu tố then chốt để bảo vệ di sản của Perez, người hiện cũng phải đối mặt với những rắc rối dai dẳng quanh dự án cải tạo sân Bernabeu.

Công trình SVĐ – ấn tượng với mái che có thể thu vào và hệ thống hạ tầng ngầm – đồng thời cũng làm dấy lên nhiều nghi ngờ liên quan đến khả năng cách âm và phần mặt ngoài, vốn không giống thiết kế ban đầu.

Real Madrid vẫn chưa thể tổ chức các buổi hòa nhạc hay sự kiện đông người ngoài các trận bóng đá, khiến nhiều nghệ sĩ quốc tế lớn chọn sân Metropolitano thay vì Bernabeu.

Tổng chi phí công trình hiện đã lên tới 1,35 tỷ euro. Điều này cũng khiến Perez khó chịu, bởi ít nhất cho đến lúc này, ông vẫn chưa thể “đánh bại” những người hàng xóm để kiếm lợi nhuận ngoài bóng đá.

Ngoài cuộc chiến với báo chí, Perez còn duy trì xung đột với Barcelona liên quan đến “Vụ Negreira” (trả tiền cho trọng tài trong nhiều năm) – nhà tân vô địch đang xem xét khởi kiện – cũng như với La Liga về vấn đề bản quyền truyền hình.