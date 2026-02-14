PSG có màn tổng duyệt đáng quên khi thất bại 1-3 trên sân Roazhon Park của Rennes, qua đó đối diện nguy cơ mất ngôi đầu Ligue 1.

Thất bại này còn phủ bóng đen trước chuyến làm khách của Monaco ở lượt đi play-off Champions League giữa tuần.

PSG thua sốc Rennes - Ảnh: CLB

Rennes nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm khiến PSG chao đảo. Lepaul dội cột ngay cơ hội đầu tiên sau tình huống pressing tầm cao.

Dù PSG cầm bóng vượt trội, họ tỏ ra thiếu sắc bén. Phút 34, Al-Taamari tận dụng sức ép liên tục để mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, khi chưa kịp ổn định, PSG tiếp tục nhận bàn thua từ pha lập công của Lepaul ở phút 69. Dembele rút ngắn tỷ số chỉ hai phút sau, thắp lại hy vọng cho đội khách. Tuy nhiên, khi mải mê dâng cao, PSG dính đòn phản công và Embolo ấn định chiến thắng 3-1.

Dù tạo ra nhiều cơ hội, gần gấp ba Rennes, PSG vẫn trả giá vì sự phung phí và những sai lầm cá nhân. Monaco chắc chắn sẽ nhìn thấy cơ hội.

Đội hình thi đấu

Rennes: Samba; Nagida, Roualt, Brassier, Mertin; Rongier, Camara; Tamari, Szymański, Nordin; Lepaul

PSG: Safonov; Mendes, Pacho, Zabarnyi, Hakimi; Neves, Vitinha, Zaire-Emery; Kvaratskhelia, Doue, Dembele