Hành quân tới sân của Strasbourg, đối thủ luôn chơi rất khó chịu trên sân nhà, PSG sớm thể hiện quyết tâm chiếm ưu thế.

Phút 22, từ một pha tổ chức tấn công mạch lạc, Mayulu dứt điểm chính xác mở tỷ số, mang lại lợi thế cho nhà đương kim vô địch.

Mendes ăn mừng bàn thắng định đoạt trận đấu - Ảnh: Ligue 1

Tuy nhiên, đội chủ nhà không mất nhiều thời gian để đáp trả. Chỉ 5 phút sau, Guela Doue tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 1-1.

Khoảng thời gian tiếp theo chứng kiến thế trận giằng co quyết liệt. Strasbourg chơi đầy nỗ lực, trong khi PSG kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp khó trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đối thủ.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 75 khi Hakimi phải rời sân sau tấm thẻ đỏ, đẩy PSG vào thế thiếu người và chịu áp lực lớn từ phía chủ nhà.

PSG đòi lại ngôi đầu từ tay hiện tượng Lens - Ảnh: Ligue 1

Dù vậy, bản lĩnh của đội bóng hàng đầu Ligue 1 đã lên tiếng đúng lúc. Phút 81, Nuno Mendes bất ngờ băng lên dứt điểm quyết đoán, ghi bàn thắng quý giá ấn định chiến thắng 2-1 cho PSG.

Ba điểm giành được giúp PSG vươn trở lại ngôi đầu bảng Ligue 1 với 48 điểm sau 20 trận, hơn đội xếp sau Lens 2 điểm và tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên số một cho chức vô địch mùa này.

Ghi bàn:

Strasbourg: Doue 27'

PSG: Mayulu 22', Mendes 81'

Thẻ đỏ: Hakimi 75'

Đội hình xuất phát:

Strasbourg: Penders, Doue, Doukoure, Sarr, Moreira, Ouattara, El Mourabet, Chilwell, Godo, Enciso, Panichelli

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Mayulu, Mbaye, Barcola