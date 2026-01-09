Paris Saint-Germain (PSG) bước vào trận tranh Siêu cúp Pháp với sự tự tin rõ rệt và nhanh chóng áp đặt thế trận.

Phút 13, đội bóng của HLV Luis Enrique khai thông bế tắc khi Dembele chớp thời cơ cực nhanh từ đường chuyền thuận lợi của Marseille, dứt điểm chính xác mở tỷ số cho PSG.

Dembele ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: PSG

Bị dẫn bàn, Marseille nỗ lực vùng lên trong hiệp một. Mọi kỳ vọng được đặt vào Mason Greenwood, song hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ của PSG khiến tiền đạo sinh năm 2001 gần như không có khoảng trống để tạo đột biến.

Kịch tính thực sự bùng nổ sau giờ nghỉ. Marseille đẩy cao đội hình và đến phút 76 đã được đền đáp. Greenwood lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, sau khi thủ môn Lucas Chevalier phạm lỗi với chính anh trong vòng cấm, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Đội trưởng Marquinhos nâng cao chiếc cúp vô địch - Ảnh: PSG

Cao trào được đẩy lên ở phút 87 khi Willian Pacho phản lưới nhà, giúp Marseille vượt lên dẫn 2-1 và khiến các khán đài bùng nổ.

Tuy nhiên, PSG cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch. Phút 90+5, Goncalo Ramos tung cú vô lê đẳng cấp, gỡ hòa 2-2 và kéo trận đấu vào loạt luân lưu.

Niềm vui của các cầu thủ PSG - Ảnh: PSG

Trên chấm 11m, PSG tỏ ra lạnh lùng hơn. Chevalier xuất sắc cản phá hai cú sút, trong khi các cầu thủ PSG thực hiện hoàn hảo, thắng 4-1 ở loạt “đấu súng” để chính thức đăng quang Siêu cúp Pháp.

Ghi bàn

PSG: Dembele 13', Ramos 90+5'

Marseille: Greenwood 76', Pacho 87' - phản lưới

Đội hình xuất phát:

PSG: Chevalier, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Marseille: Rulli, Pavard, Balerdi, Medina, Emerson, Hojbjerg, Kondogbia, Weah, Greenwood, Gouiri, Paixao