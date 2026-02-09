Marseille từng thắng PSG ở lượt đi khi Ousmane Dembele vắng mặt vì chấn thương, nhưng kịch bản lần này hoàn toàn khác.

Ngay phút 12, Quả bóng Vàng 2025 đã tạo ra khác biệt với pha phối hợp 2 đánh 1 cùng Nuno Mendes, trước khi dứt điểm gọn gàng mở tỷ số cho PSG.

PSG áp đảo hoàn toàn đối thủ - Ảnh: CLB

Sau bàn thua, Marseille chật vật chống đỡ trước sức ép nghẹt thở. Phút 21, Barcola sút trúng cột dọc, còn De Lange phải trổ tài cứu thua trước cú dứt điểm của Doue ở phút 32. Đến phút 37, Dembele tiếp tục tỏa sáng khi vượt qua Balerdi lẫn Medina rồi sút bóng dội mép dưới xà ngang, hoàn tất cú đúp.

Sang hiệp hai, thế trận một chiều vẫn được duy trì. Doue và Barcola tiếp tục đưa bóng tìm đến khung gỗ, trước khi Medina phản lưới nhà trong nỗ lực cản phá đường chuyền của Vitinha.

Dembele che mờ Mason Greenwood, với cú đúp bàn thắng cùng pha kiến tạo - Ảnh: CLB

Các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị cũng kịp để lại dấu ấn: Kvaratskhelia ghi bàn bằng cú vô-lê đẹp mắt, còn Lee Kang In ấn định chiến thắng 5-0 ở phút 74.

PSG khép lại Le Classique bằng màn trình diễn hủy diệt, khẳng định đẳng cấp vượt trội để đòi lại ngôi đầu từ tay Lens.

Ghi bàn: Dembele (12', 37'), Medina (64', đá phản), Kvaratskhelia (66'), Lee Kang In (74')

Đội hình xuất phát:

PSG: Safonov, Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Neves, Mayulu, Doué, Dembélé, Barcola.

Marseille: De Lange, Weah, Pavard, Balerdi, Medina, Emerson, Höjbjerg, Q. Timber, Nwaneri, Greenwood, Gouiri.