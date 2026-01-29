Lượt trận cuối vòng phân hạng Champions League đã khép lại, xác định rõ 8 đội vào thẳng vòng 1/8 và 16 CLB phải bước vào loạt play-off đầy khắc nghiệt.
|Kết quả
|League Stage - 8
|29/01/2026 03:00:00
|Napoli 2 - 3 Chelsea
|29/01/2026 03:00:00
|Borussia Dortmund 0 - 2 Inter
|29/01/2026 03:00:00
|Monaco 0 - 0 Juventus
|29/01/2026 03:00:00
|Paris Saint Germain 1 - 1 Newcastle
|29/01/2026 03:00:00
|Eintracht Frankfurt 0 - 2 Tottenham
|29/01/2026 03:00:00
|Pafos 4 - 1 Slavia Praha
|29/01/2026 03:00:00
|Atletico Madrid 1 - 2 Bodo/Glimt
|29/01/2026 03:00:00
|Manchester City 2 - 0 Galatasaray
|29/01/2026 03:00:00
|PSV Eindhoven 1 - 2 Bayern Munich
|29/01/2026 03:00:00
|Bayer Leverkusen 3 - 0 Villarreal
|29/01/2026 03:00:00
|Athletic Club 2 - 3 Sporting CP
|29/01/2026 03:00:00
|Ajax 1 - 2 Olympiakos Piraeus
|29/01/2026 03:00:00
|Union St. Gilloise 1 - 0 Atalanta
|29/01/2026 03:00:00
|Arsenal 3 - 2 Kairat Almaty
|29/01/2026 03:00:00
|Liverpool 6 - 0 Qarabag
|29/01/2026 03:00:00
|Barcelona 4 - 1 FC Copenhagen
|29/01/2026 03:00:00
|Benfica 4 - 2 Real Madrid
|29/01/2026 03:00:00
|Club Brugge KV 3 - 0 Marseille
Nguồn ảnh: Uefa, NUFC, PSG Inside, 433
Barcelona vượt qua cú sốc đầu trận để ngược dòng hạ Copenhagen 4-1 tại Nou Camp, kéo dài mạch toàn thắng sân nhà và chính thức giành vé vào vòng 1/8 Champions League.
Cú đúp tuyệt đẹp của Joao Pedro ở hiệp hai giúp Chelsea đánh bại chủ nhà Napoli 3-2 để giành tấm vé trực tiếp vào vòng knock-out Champions League.
Benfica buộc phải thắng để đi tiếp, và Jose Mourinho đã tạo nên một đêm Da Luz bùng nổ bằng thứ bóng đá áp đảo, kết liễu Real Madrid theo kịch bản không tưởng.
Kết quả bóng đá hôm nay 29/1/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.