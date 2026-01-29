G_xsc08WkAAHuVT.jpg
Phút thứ 4, PSG được hưởng phạt đền do bóng bật tay Miley trong vòng cấm. Dembele bước lên thực hiện cú đá penalty
G_xsifrXYAAQT931.jpg
Tuy nhiên, thủ thành Nick Pope bay người cứu thua xuất sắc cho Newcastle
G_xtET7X0AAqxsP.jpg
Ngay sau đó, đội chủ nhà tìm được bàn mở tỷ số nhờ công Vitinha
G_xuVD9WwAApcOr.jpg
Tiền vệ Bồ Đào Nha lập công với cú tạc đạn ngoài vòng cấm
G_x6o dWoAApjC8.jpg
PSG áp đảo đối thủ trong quãng thời gian tiếp theo
G_x3tUpWcAESseP.jpg
Tuy nhiên, cuối hiệp 1, Newcastle bất ngờ gỡ hòa nhờ công Joe Willock
G_yF1d1XYAAzEYE.jpg
G_x0VkiXoAAF0Ku.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-1
G_xwBxeXQAIlS_4.jpg
Sang hiệp hai, PSG miệt mài tấn công
G_x_h7tXIAAEKeB.jpg
Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ Champions League không thể tìm thêm bàn thắng
G_yEj0dXQAAbr8L.jpg
Hai đội chấp nhận chia điểm 1-1
Kết quả
League Stage - 8
29/01/2026 03:00:00 Napoli 2 - 3 Chelsea
29/01/2026 03:00:00 Borussia Dortmund 0 - 2 Inter
29/01/2026 03:00:00 Monaco 0 - 0 Juventus
29/01/2026 03:00:00 Paris Saint Germain 1 - 1 Newcastle
29/01/2026 03:00:00 Eintracht Frankfurt 0 - 2 Tottenham
29/01/2026 03:00:00 Pafos 4 - 1 Slavia Praha
29/01/2026 03:00:00 Atletico Madrid 1 - 2 Bodo/Glimt
29/01/2026 03:00:00 Manchester City 2 - 0 Galatasaray
29/01/2026 03:00:00 PSV Eindhoven 1 - 2 Bayern Munich
29/01/2026 03:00:00 Bayer Leverkusen 3 - 0 Villarreal
29/01/2026 03:00:00 Athletic Club 2 - 3 Sporting CP
29/01/2026 03:00:00 Ajax 1 - 2 Olympiakos Piraeus
29/01/2026 03:00:00 Union St. Gilloise 1 - 0 Atalanta
29/01/2026 03:00:00 Arsenal 3 - 2 Kairat Almaty
29/01/2026 03:00:00 Liverpool 6 - 0 Qarabag
29/01/2026 03:00:00 Barcelona 4 - 1 FC Copenhagen
29/01/2026 03:00:00 Benfica 4 - 2 Real Madrid
29/01/2026 03:00:00 Club Brugge KV 3 - 0 Marseille
G_yOvMtWwAAEHDe.jpg
BXH Champions League

Nguồn ảnh: Uefa, NUFC, PSG Inside, 433