Inter Milan một lần nữa lên ngôi vương bóng đá Italia, như họ từng làm vào năm 2024, qua đó khẳng định sự vượt trội tại bóng đá Italia suốt cả mùa giải.

Dù khởi đầu không suôn sẻ (thua 2 trong 3 vòng đầu), tập thể dưới sự dẫn dắt của Cristian Chivu đã dần ổn định vào cuối tháng 11/2025 và thể hiện phong độ gần như hoàn hảo trong năm 2026.

Thuram mở màn chiến thắng của Inter. Ảnh: @Inter

Ở Giuseppe Meazza, những cái tên như Yann Sommer, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Federico Dimarco, Hakan Calhanoglu hay Lautaro Martinez đang dần mang dáng dấp huyền thoại.

Trước Parma, với lợi thế lớn trên bảng xếp hạng, Inter không mạo hiểm sử dụng Lautaro ngay từ đầu. Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina vẫn được tung vào sân từ băng ghế dự bị.

Calhanoglu hay Luis Henrique – dù đang chấn thương – cũng có mặt để không bỏ lỡ ngày hội được dự báo trước.

Inter tiến đến chức vô địch với bàn mở tỷ số của Marcus Thuram trước giờ nghỉ, và pha lập công của Henrikh Mkhitaryan ở phút 80. Trước đó, Barella từng dứt điểm trúng xà ngang, còn Denzel Dumfries cũng bỏ lỡ một cơ hội mười mươi.

Chiến thắng này là trận thắng thứ 26 của Inter tại Serie A mùa 2025/26 – đủ để họ tạo khoảng cách 12 điểm so với đội nhì bảng Napoli khi giải chỉ còn lại 3 vòng đấu.

Đây là phần thưởng cho sự ổn định, bởi ở những trận cầu lớn, Inter lại không thực sự vượt trội. Họ thua cả 2 trận derby trước AC Milan (cùng tỷ số 0-1), giành được 2 điểm trước Napoli.

Tuy nhiên, Nerazzurri đã có những chuỗi trận cực kỳ ấn tượng: từ vòng 13 đến vòng 27, họ thắng 14 và chỉ hòa 1.

Lautaro và các đồng đội mừng danh hiệu Scudetto thứ 21. Ảnh: @Inter

Mùa giải này, Inter phải vượt qua hàng loạt khó khăn, với những vấn đề thể lực lặp đi lặp lại của Calhanoglu, chấn thương mắt cá nghiêm trọng khiến Dumfries nghỉ dài hạn, và giai đoạn cuối thiếu Lautaro.

Những Piotr Zielinski, Petar Sucic, Luis Henrique hay Sebastiano Esposito thay nhau lấp chỗ trống.

Một mùa giải Serie A mà người hâm mộ Inter sẽ còn nhớ rất lâu, đồng thời mang lại sự yên tâm cho Giuseppe Marotta, Javier Zanetti và ban lãnh đạo.

Với dự án trong tay Chivu – người từng 3 lần nâng cao danh hiệu Scudetto với Inter khi còn là cầu thủ (2007/08, 2008/09, 2009/10) – các trụ cột duy trì phong độ, và lớp trẻ không ngừng tiến lên. Italia, ở thời điểm này, mang sắc xanh – đen.

Giờ đây, Inter đang chờ trận chung kết Coppa Italia với Lazio vào ngày 13/5 để hoàn tất cú đúp quốc nội.

Ghi bàn: Thuram 45’+1, Mkhitaryan 80’.

Khoảnh khắc mừng Scudetto. Nguồn: @Inter